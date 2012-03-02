消费者信心上扬 美国2月汽车销售升至四年高点

* 通用汽车销售增长1.1%,一反销售下滑的预期

* 随着汽油价格上扬,汽车制造商预计将转换至生产小型车

* 2月销售是受到消费者信心上扬的提振

* 克莱斯勒2月在美销售增长40%,福特汽车增长14%

* 销售年率跳升至1,510万辆,高於1,400万辆的预估

记者 Deepa Seetharaman/Ben Klayman 编译 王冠中/王兴亚/戴素萍

路透底特律3月1日电---美国2月汽车销售成长近16%,年率则跳升至四年高点,受通用汽车(GM.N)销售意外增长和克莱斯勒及福特汽车(F.N)强劲的表现支撑.

汽车销售连续第二个月超越最乐观的预期.分析师将涨势部分归因于消费者信心上扬,以及乐观的美国经济数据.

"这对消费者来说可能是很大的鼓舞,"TrueCar.com分析师Jesse Toprak说."这让消费者觉得可以买车了,不会有事的."

根据Autodata,销售年率跳增至1,510万辆,为2008年2月以来的最佳表现.

分析师原预期销售年率为1,400万辆,其中最高的预估值为1,440万辆.

2月美国汽车销量增长15.7%,至逾110万辆.

汽油价格上月每加仑大涨30美分,刺激了小型汽车的销售.福特福克斯(Focus)小型车2月销量增长一倍多.

Toprak称,上月融资渠道扩大帮助一些消费者冲抵了燃油成本上涨的影响.美国车主还希望更换旧车,为销售表现好於预期贡献了一份力量.

"许多因素帮助被压抑的需求释放出来,"通用汽车美国销售主管Don Johnson在电话会议上对分析师们表示,"最振奋人心的信号可能是,房屋建筑商正变得愈加乐观."

欲浏览美国2月汽车销售相关图表,请点选:(link.reuters.com/cym86s)

汽车业严重衰退导致通用汽车和克莱斯勒2009年申请破产,目前该行业处於第三个时断时续复苏年头.截至2007年的10年间,美国汽车业的年平均销量接近1,700万辆.

去年,美国汽车销量为1,280万辆.

分析师表示,燃料价格的短期波动将不会损及今年的新车需求,但其可能会影响到消费者对车款的选购.

克莱斯勒公布2月销售较上年同期增加40%.福特增加14%,福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)成长42.5%,起亚汽车(000270.KS)成长37.3%,日产汽车(7201.T)则增加15.5%.

分析师和高层主管表示,但2月卡车和休旅车的销售较预期为佳.

这和2008年汽油均价首次突破每加仑4美元时的消费习惯大异其趣,日产在北美的品牌主管Al Castignetti表示.当时的油价上涨导致大量民众从卡车转为青睐较小型的汽车.

汽车销售被视为是美国消费需求及民众融资购买高价商品意愿的先行指标之一.

通用上个月卖出209,306辆汽车,较上年同期成长1.1%.福特卖出179,119辆,丰田(7203.T)的销售量则劲扬12.4%至159,423辆.

克莱斯勒2月卖出133,521辆,福斯卖出30,577辆,日产的新车销量则增加至106,731辆.

通用周四股价上涨1.7%至26.47美元,福特股价涨2.3%至12.66美元.(完)

--译文审校 王丽鑫/吴云凌

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