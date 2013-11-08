美国航母强势印证“重返亚太”战略

欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低
路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。
路透南海11月7日（记者 Greg Torode） -五角大楼削减预算以及华盛顿政治僵局的因素，导致外界怀疑美国“重返亚太”的战略是否能持续，但美国“乔治·华盛顿号”航空母舰飞行甲板上的景象，则清晰展示了美国军事部署。
F-18“超级大黄蜂”战斗机在甲板上轰鸣作响，这里距离中国海岸线不足300公里，展示美国海军在亚洲的强势存在，中国分析人士担心这可能遏制中国的崛起。
30公里外有一艘中国的海军护卫舰，处于护卫航母的美国军舰和飞机的监控范围内。
美国官员正在该航空母舰上接待中国人民解放军官员，这是两国军方接触的一部分。前述中国护卫舰未受到邀请。
“乔治·华盛顿号”航母战斗群指挥官蒙哥马利（MarkMontgomery）指着左侧雾霾中中国护卫舰的方向称，这种相互之间的狭路相逢越来越常见了。
“你肯定可以看到，中国海军正在推动现代化和扩张。那么很自然，他们会在我们的附近活动。”
蒙哥马利表示，与中国海军舰艇进行定期沟通是“专业的”，且美国海军决心以“透明和公开的方式”修复关系。
“对于他们在我们的船只附近活动，我毫不介意。”
“乔治·华盛顿号”平时部署在位于日本横须贺的基地，是美国海军在亚洲最醒目的军事存在，也是美国“重返亚太”战略的关键之一。
该航母数月来在该地区多地执行联合演习和训练等任务后，将于周五抵达香港。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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