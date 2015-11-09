美防长卡特称美国将继续在南海进行航行自由行动

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路透加州西米谷市11月9日 （记者 Yeganeh Torbati） - 美国国防部长卡特周六在演讲时表示，美国将在南海再次进行航行自由行动，但他没有给出该行动的时间表。

卡特在位于加州的罗纳德·里根总统图书馆发表演讲时作出了上述评论。在此之前，卡特刚结束了亚洲之行。卡特在亚洲访问时登上位于南海的罗斯福号航空母舰，并指责中国在南海的填海造地行动加剧了地区紧张局势。

美国海军“拉森号”驱逐舰10月到中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻，对中国南海主权主张发起挑战。

“我们已在全世界范围内进行过（航行自由行动），”卡特说道。“而且我们将继续这种行动。”

卡特称，一个正在崛起且更具雄心的中国，加上俄罗斯藐视国际秩序的意图，意味着美国军队必须调整战略和行动。

“中国如何行为将真正考验其对和平与安全的承诺，”卡特说道。“这就是该地区的国家正在关注中国在海上与网络空间等领域的行动的原因。”

“中国填海造地面积超过该地区历史上其他任何国家，”卡特说道。

卡特称，美国“深切关注”南海填海造地的程度以及未来进一步军事化的前景，称这可能导致“误判或者冲突的风险”加大。

卡特称，美国正将其“最好以及最新”的资产部署于亚太地区，并对太空、网络、导弹防御和电子战争进行投资，以回应中国的行动。

卡特表示，美国面对的另一个挑战就是俄罗斯在欧洲和中东等地区的“挑衅”，俄罗斯已经侵犯了乌克兰主权，且在尝试恐吓波罗的海国家。（完）