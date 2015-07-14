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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 14日 星期二 17:00 BJT

卡西告别皇马 转会波尔图

皇家马德里俱乐部正式宣布，为俱乐部效力了16个赛季的门将卡西利亚斯将离队，转会至波尔图俱乐部。现年34岁的卡西自1999年在皇马出道，出战725次，为皇马斩获过3次欧冠，5次西甲以及1次世俱杯奖杯。曼联门将德赫亚即将到来，也是卡西离开皇马的重要原因。路透

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