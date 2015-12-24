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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 24日 星期四 16:06 BJT

骑士91-84擒尼克斯

12月23日NBA常规赛克利夫兰骑士对阵纽约尼克斯的比赛中，乐福贡献23分和12个篮板，詹姆斯拿到24分、9个篮板和5次助攻，一同率骑士主场以91-84险胜缺少主将安东尼的纽约尼克斯队。路透

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