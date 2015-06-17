美国CBO预计到2040年预算赤字与GDP之比将上升逾一倍

路透华盛顿6月16日 - 美国国会预算办公室(CBO)周二表示，如果现行的税收和支出法规维持不变，美国预算赤字与经济产出之比到2040年将上升逾一倍。

不过，CBO目前认为美国债务增加速度将慢于去年的预估，原因是预计利率水平将低于此前预期。

CBO表示，根据标准的计算方法，到2040年美国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将达到5.9%，今年和2025年分别料为2.7%和3.8%。

在2009年金融危机高峰期，美国赤字与GDP之比接近10%。

“长期基准预估显示，主要因为人口老龄化以及医疗保健成本增加，长期内政府收入远远低于支出，造成联邦预算明显失衡，”CBO在报告中称。

CBO称，到2040年时美国公共债务与GDP之比将从目前的74%升至103%，但低于去年预计到2039年会达到的106%。这是因为CBO将10年期美国公债收益率从2.3%下调至2.0%，以与民间市场预估一致。

该机构还公布了债务和赤字预估，其中考虑了联邦债务负担不断增加对经济的影响。联邦债务增加会压缩储蓄和资本投资，从而使长期经济增长放慢。

在这种情景下，2040年赤字与GDP之比料达6.6%，公共债务与GDP之比预计达107%。

“是否应该降低长期赤字从来都不是问题，问题是如何降低，”美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)称，“民主党人致力于采取均衡的方式来降低赤字。”

该报告为国会达到一定预算目标所需开源节流的幅度开出新处方。

要使联邦债务与GDP之比保持目前的74%水平，国会需要在未来15年内，每年将收入从目前法律规定水平提高6%，或将支出压缩5.5%。到2016年时，这将意味着赤字减少约2,100亿美元。(完)

(编译 王兴亚/王丽鑫；审校 许娜)

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