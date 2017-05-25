美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO

路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。

CBO的这份报告中还表示，根据这份名为美国医疗保健法案(American Health Care Act)的提案，联邦赤字在2017至2026年将减少1,190亿美元。该法案本月已经得到共和党主导的众议院通过。

CBO的评估令参议院起草自己的医保法案的难度更大。参议院不太可能大幅沿用众议院批准的版本，因为CBO报告认定其将导致大量民众失去医疗保险。CBO还认为，若对众议院所批准议案作出修正，将在过长时间内阻碍一些患病人群购买保险。

在CBO报告发布后，几名共和党参议员表示，他们不支持众议院的提案。

“虽然我赞成废除奥巴马医保，但我反对原封不动地通过美国医疗保健法案，”共和党参议员Dean Heller发布声明称。“该法案只是第一步，并非最终解决方案。”

众议院共和党人在CBO作出评估之前就通过美国医疗保健法案，因而遭到猛烈抨击。特朗普政府在联邦预算建议中，已将众议院通过提案中的医保支出削减方案作为参考。

美国医疗保健法案将帮助共和党实现废除并替换奥巴马医保大部分内容的目标。总统特朗普在2016年将废除奥巴马医保作为重要的竞选承诺之一，其他共和党人也表示，奥巴马医保成本太高，而且让政府不当干预医疗决策。(完)