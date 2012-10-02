美国制造业9月意外成长 为数月首见

* 制造业上月意外扩张--ISM

* 新订单与就业指标改善

* 8月建筑支出下降0.6%

路透纽约10月1日电---美国制造业在9月意外扩张,为5月以来首见.新订单与就业情况改善,但制造业扩张速度显示经济复苏仍然缓慢.

供应管理协会(ISM)周一公布,9月全美制造业活动指数升至51.5,而8月为49.6.

"形势还没到非常好的地步,但该数据明确显示形势也没有那麽坏,"Sarhan Capital的首席执行官Adam Sarhan表示.

这是ISM制造业指数自5月以来首次高於50的荣衰分界线上方.

新订单分项指数亦从47.1升至5月以来的最高位52.3.就业分项指数从51.6升至54.7.

美国ISM-9月制造业数据提振美股,美元跌落三周高位,美债价格下滑.

浏览美国制造业数据的图表,请点选:(link.reuters.com/muj92t)

就业情况的改善预示着周五即将公布的非农就业报告会不错,该报告料显示上月招聘速度温和提升.

然而,一些分项指标仍处於荣衰分界线下方,但萎缩幅度不那麽严重.出口订单指数从47升至48.5,生产分项指数从47.2升至49.5.

尽管经济增速可能有一些加快,"但尚未出现重大改善,"Capital Economics资深美国分析师Paul Dales表示.

第二季美国经济环比年率增长1.3%,大多数分析师预料,经济成长依然乏力,不过应能避免再度衰退.

为提振经济,美国联邦储备委员会(美联储,FED)上月祭出第三轮量化宽松计划.美联储主席伯南克周一表示,联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.

**等待观望**

美国8月建筑支出下降0.6%,跌幅为去年7月以来最大,也凸显经济复苏的蹒跚.

金融信息提供商Markit周一宣布,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.1,初值为51.5.第三季PMI数据为三年来最差,因美国商品的海外需求锐减.

制造业最近几个月已步履蹒跚,受累于中国经济增长放缓,以及欧债危机充满变数.

欧元区制造业录得2009年初以来的最差季度表现,表明该地区想避免衰退,或许得经历一番挣扎.中国的制造业活动亦萎缩,显示全球第二大经济体在连续增长七个季度後,失去前进的动能.

大型制造企业美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和联合技术(United Technologies)(UTX.N)上周对投资者表示,尽管国内外存在诸多不确定性,他们预期公司获利将在2013年实现增长.

通用电气上周接获来自美国、日本、沙特阿拉伯客户的12亿美元燃气涡轮机订单.波音(BA.N)则表示,全日本空输(9202.T)订购了11架Dreamliner飞机,按当前报价总值约27亿美元.

但并不是所有来自大型制造企业的消息都这麽乐观.重型机械商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)上周降低了2015年的长期增长目标,指因全球经济不振.

美国财政悬崖即将到来,亦让前景蒙阴,促使部分企业持观望态势.

"何不等几个月再说呢?看看会发生什麽."Raymond James首席经济学家Scott Brown说."不会因为每个人都担心财政悬崖,就出现一切事情停滞的情况,但是有一部分企业活动会变得相对迟滞一点."(完)

--编译 张涛/肖群英/兰秀娟/白云;审校 戴素萍/孙茉莉

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