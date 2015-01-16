市场动荡无碍美联储在2015年中加息的决心

2014年10月28日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约/旧金山1月16日 - 原油价格重挫，强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)在年中左右加息的决心，而并非将其削弱，尽管市场动荡和美国通胀前景走弱使得投资者推迟了对“升息”时间的推测。

从美联储高级官员以及顾问的采访中可以看出，这些人仍相信美国经济到6-9月时将可以承受政策略为收紧。而随后的加息行动可能步调缓慢，并将取决于市场如何表现。

他们难以解释公债收益率为何下跌到如此低的水准，却对经济复苏抱有信心，部分因内部分析显示，油价下跌明显有利于美国经济。

内部模型也显示，长期通胀预期下滑，可能并不意味着对美联储2%通胀目标失去信心。

相反，官员们表示，近期基于市场的通胀预期指标走低，模型将原因主要归结为投资者越发相信物价不会失控。

从决策官员的公开言论来看，尽管近几个月通胀预期急降，但他们表现得十分淡定。

“我在关注通胀预期数据，但没有得出结论说，有必要去采取任何行动，或者我的预期因之发生很大转变，”亚特兰大联储总裁洛克哈特本周早前对记者说道。

一些接受采访的联储决策官员强调，继去年就业强劲增长后，等到今年中期再升息的做法已经算谨慎，谈不上激进，这让联储能在必要情况下推迟升息，尤其是通胀预期大幅下滑的情况下。

然而，因为市场愈发担心全球出现通缩和经济停滞，期货交易商目前押注美联储至少将在10月之前按兵不动，甚至可能等到12月。

但对美联储内部人士的采访显示，他们一方面关注市场震荡，同时也对意外的海外不利因素不会冲击到美国经济保持信心。

**汽油价格下跌带来提振**

采访显示，迄今为止美国国内价格趋疲的迹象，比如薪资上涨缓慢，并没有动摇美联储的信念：一旦能源市场企稳，通胀将会反弹。实际上，汽油价格变得更便宜，尤其是这对中低收入家庭带来的提振，恰恰能带来美联储收紧政策所需要的经济信心。

“我们经历了够久的能源价格波动...这样的波动不会永远持续下去，”里奇蒙联储总裁拉克尔周一接受路透访问时说。“在忽略通胀略微偏低的暂时现象而进行升息这一点上，我觉得没有什么难处，”他说。“解释这点也不会有困难。”

拉克尔长期以来一直对美联储的非常规货币刺激措施持批评态度，他提倡结束刺激措施，但他有关通胀的言论，却更接近中间派决策官员的立场。

失业率大幅降至5.6%，加之经济增长稳健，曾促使多数美联储官员酝酿在今年加息，其中许多委员计划在夏季行动。大多数华尔街分析师也认同这样的时间计划。

通胀率依旧比美联储设定的2%目标低0.5个百分点，并且可能随着油价进一步下滑和美元走坚而继续下降。不过美联储预计油价最终会企稳，而且尽管欧洲和其它地区经济表现低迷，美国经济仍将继续保持增长态势，而且未来几年通胀率将反弹。

这些访谈也表明，美联储官员并不是特别担心某些基于市场的通胀指标表现低迷。

一些人认为长期借款成本大幅下降非但不会令人担忧，反而可能是不应将紧缩措施推迟到2015年中期以后的另一个原因，尤其是当“避险大潮”推动市场对美国公债需求的时候。

在欧洲和日本的央行看似将放松措施的情况下，投资者卖出股票和大宗商品，抢购美国公债，推动美国10年期和30年期公债收益率达到或接近纪录低点。

如此低的借款成本令美国的融资环境异常宽松，哪怕美联储打算结束接近零利率的政策。

上个月美联储向近十年来的首度加息迈近了一小步，在提及紧缩时没有使用将等待“相当长一段时间”的措辞，而是使用了“耐心”一词，美联储主席叶伦暗示这意味着最早或在4月收紧货币政策。(完)

(编译 洪曦/白云/王洋; 审校 王丽鑫/高琦/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。