美联储官员暗示2013年或结束资产购买行动

* 布拉德暗示若经济改善,美联储今年可能停止购买行动

* 普洛瑟要求在失业率降至6.5%之前结束购债行动

* 拉克尔担心央行的公信力

路透美国圣地亚哥1月4日 - 两位美国联邦储备委员会(美联储)高级官员周五暗示,美联储可能在今年停止资产购买,这一观点亦受到华尔街顶级金融机构经济学家们推崇.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,失业率降至7.1%有可能说明就业市场取得了美联储所希望看到的"实质性改善".他是2013年联储货币政策委员会的投票委员.

这是美联储货币政策委员会停止9月以来本轮资产购买行动的门槛,目前联储每月购买400亿美元抵押贷款支持债券和450亿美元美国公债,冀望以此压低借款成本并刺激经济加快成长.

"如果今年经济出现适度良好的增长,预计失业率会继续逐步下降,"布拉德稍后对记者表示."可以说,那将使委员会更加放心地考虑停止这种扩张资产负债表的政策."

布拉德承认,与其他一些联储官员相比,他对于失业率的看法更为乐观,认为到年底可降至"略高于7%"的水平.

数以千计的经济学家出席了在圣地亚哥召开的美国经济学会(American Economic Association)会议,其中不乏一些经济专业领域的知名人物和高层决策官员.

布拉德强调美联储将根据就业市场的前景来决定是否改变购债计划,如果决定停止该计划后发现形势转弱,联储也有可能重新恢复购买.

美联储已经承诺,只要通胀率没有升破2.5%的危险,将维持当前的近零利率水准,直至失业率降至6.5%.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟亦在会议上发表讲话,预计到2013年底失业率将会降至6.8-7.0%之间.

因此,他希望美联储将会在到达6.5%门槛之前即停止购买债券,也就是说他预期资产购买行动可能会在今年停止.上月美国失业率为7.8%.

周五16家初级交易商中有九家的经济分析师对路透表示,预期美联储会在2013年结束公债购买.初级交易商系指与美联储进行直接交易的大型金融机构.

美联储决策者对于目前每月850亿美元的购债行动愈来愈感到担心.

12月政策会议的记录显示,"一些"高层官员预计会在"远早于"年底的时候放慢或停止所谓的量化宽松(QE3)计划--该消息令华尔街一些人感到吃惊,并导致股市和债市下跌,美元升值.

**美联储的公信力**

与此同时,另一位美联储高层官员警告称,联储的积极宽松计划威胁到其公信力.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔对QE3持反对立场,认为继续这样的货币政策并非解决问题的正确途径.

"与其他做法相比,美联储这样做不太可能让实质经济增长有持续大幅的提高,"他在马里兰银行家协会(Maryland Bankers Association)的一个会议上表示.拉克尔去年对美联储所有宽松行动都持反对态度.

美国经济第三季增长环比年率为3.1%,但第四季很可能大幅放缓至略高于1.0%的水平.

"鉴于委员会所采取的政策方向,我认为出现通胀压力且难以及时消除的风险越来越大."他说.

布拉德在圣地亚哥一个小组会议上警告称,央行官员为稳定金融市场,已经牺牲了一些弥足珍贵的独立性.这种独立性被许多研究美联储的历史学家以及政策制定者认为是保持通胀受控的关键.

布拉德表示欧洲央行是这方面问题最为严重的央行之一,但他从更加广泛的角度对全球央行"悄然发生的政治化"倾向提出警告--称这种情况会带来令人失望的经济后果.

**关注失业率降至7.1%**

在货币政策方面,拉克尔和普洛瑟无疑是鹰派,布拉德则更多属中立派.他们是周四货币政策会议记录公布以来最先发表公开讲话的央行官员.

美联储在12月会议后表示,将继续购买债券,直至就业市场前景出现"实质性"改善.美联储主席贝南克将这种"实质性的"改善归纳为失业率的"持续"下降.

周五公布的政府数据显示美国12月失业率较11月持平.布拉德称12月非农就业岗位新增15.5万个,这样的就业数据"相当理想".

美联储副主席叶伦亦在周五的会议上发表讲话,但她只是讨论监管机构如何应对金融稳定方面的风险.(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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