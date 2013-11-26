美联储明年首要任务是拉长低利率 而非缩减购债

图为太阳从美联储总部大楼东侧升起。 REUTERS/Jonathan Ernst

撰稿 Ellen Freilich

路透纽约11月25日 -今年金融市场的讨论全围绕着有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能何时缩减买债，但随着美联储将由新任主席掌舵，更多市场人士认为，2014年美联储强调的重点将是让低利率持续更久。

对债市而言，这意味着收益率可能也会维持低档。即使收益率有所上升，可能也不会升很多，因为指标美国10年期公债收益率已经由5月触及的低点上升100个基点以上。

“(美联储主席提名人选)叶伦掌舵下的美联储将致力于让极低的联邦基金利率再持续几年，”ING美国投资管理的美债交易员及全球利率经理人Jake Lowery指出。

“对低利率的坚持重要性远超过缩减买债的确切时机，”Lowery称。

叶伦这个月在参议院金融委员会听证会上，强力护航美联储刺激经济成长的大胆措施，她形容提振聘雇活动至为重要。即将卸任的现任主席伯南克上周也发表相同看法，他表示，要迈向未来政策正常化的方法，就是透过现在大举提供刺激。

“联邦公开市场委员会(FOMC)，特别是由叶伦领导的FOMC，将会十分重视美联储使命的就业层面，而失业数字要降到美联储希望的水准，将需要很长一段时间，”高盛首席经济分析师JanHatzius日前在一次网路广播中指出。Hatzius表示，他预期美联储将把政策行动的失业率门槛由6.5%调降到6%。目前美国失业率为7.3%。

这代表2014年有可能又是高风险资产风光的一年，而固定收益投资之路更加坎坷。

“在美联储致力于零利率政策时，固定收益投资的回报率达到7%或8%，是根本不可能的事情，”EatonVance投资管理公司全球收益部门联席总监Eric Stein。

在2013年，只有垃圾级债券达到优秀的回报率数字。投资级公司债和美债多数券种的投资都呈亏损。

市场更加相信低利率将持续更久，投资人则将会青睐短债。这也意味着，经济面的坏消息将有利于股市，因为坏消息暗示着美联储宽松政策将延续更久。

“目前经济太疲软，以致于美联储无法去考虑撤回量化宽松，更不用说是要放弃零利率，”贝莱德固定收益首席投资策略师JeffreyRosenberg指出。

Prudential Fixed Income首席投资策略师RobertTipp指出，两种错误的认知，使部分投资经理人和交易商未认清利率停留在低档的时间将比他们预期要长。PrudentialFixed Income管理的固定收益资产规模约4,000亿美元。

“其一，投资者低估了全球货币体系的宽松需求，”他说。

他表示，欧元区复苏缓慢，使欧洲央行也采取将利率维持在低档更久的类似政策。

日本央行总裁黑田东彦周一表示，如果增长力道不足以将通胀率推升至2%，那么央行将进一步扩大刺激。

“其次，美国经济也依然迟滞，”Tipp称。

今年稍早美联储暗示考虑小幅削减刺激举措规模，使市场年中时遭遇一波卖压；但在联储决定继续以当前幅度购债后，债券收益率下跌。此后收益率已回升，10年期美国公债收益率目前约2.75%。

长期利率上升有可能阻碍复苏，房市已然看到这样的信号。上月成屋销售下跌。

“收益率曲线这么陡峭，或许不是美联储乐见，因为那会影响到抵押贷款利率，”KLS Diversified AssetManagement LP.共同创办人Jeffrey Kronthal表示。

**前瞻性指引**

美联储高级经济学家亦暗示，联储可能更多地依赖于就利率路径给出前瞻性指引，例如，透过调节通胀和失业率门槛来暗示即便复苏升温，利率也将维持低位。

相比传统政策，这种措施让美联储有办法做到“承诺在更长时间内维持较低利率，从而提升经济表现，”本月稍早在国际货币基金会(IMF)主办的研究会议上，美联储经济学家William English和J. David Lopez-Salido发表报告这样说。

**怀疑态度**

一些决策者和分析师担心，货币刺激政策已经在助涨资产价格并提高负债水平，当政策退出时经济可能受到损伤。

德国央行最近警告称，欧元区利率若长期维持在创纪录低位的水准，可能对金融业带来风险。

一些策略师认为，采购经理人指数(PMI)改善预示着美国和其他地方经济复苏，利率将在2014年上升。

但Columbia Management的策略师ZachPandl认为，即使利率升高，10年期美债收益率再上涨100个基点的可能性也较低，因为其已经较2013年低位上涨了不止一个百分点。该公司管理着3,450亿美元资产。

“估值已经进行过大幅修正，”他说。

Payden & Rygel的分析师JeffreyCleveland认为，“2014年的经济表现很可能和2013年一样，增长差不多2%。这意味着短期利率维持低位的时间将更长。”(完)

(编译 蔡美珍/张若琪/艾茂林; 审校 田建华/王兴亚/李爽)

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