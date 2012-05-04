美联储不同派别官员一致反对QE3

* 威廉姆斯称目前政策"正合适"

* 普洛瑟称QE3"不是好的政策选择"

* 洛克哈特称美联储需留QE3"备用"

* 讲话第二天将迎来政府就业数据

路透加州圣巴巴拉5月3日电---对於美国经济温和增长将持续促进就业的预期,令美国联邦储备委员会(美联储)官员乐观认为,他们不需要求助第三轮量化宽松政策(QE3)来激励经济复苏.

三名美联储官员周四在圣巴巴拉讲话时不同寻常的站到同一立场,大致观点都是除非经济转而恶化,否则反对进一步放宽政策.他们是旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯,亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特,和费城联邦储备银行总裁普洛瑟.

这样的一致让人惊讶,因为这三名官员代表了美联储内所有的观点派别,威廉姆斯被认为是联储官员中最注重就业的温和派之一,而普洛瑟被视作美联储对通胀态度最强硬的成员之一.

威廉姆斯在三名官员讲话後对记者表示,当失业率保持在8%以上,而且"不只是几个月"时,才会需要第三轮量化宽松.最近几个月失业率已经大幅下降.

"我们的政策正合适,"他说道,"我不倾向於现在实施第三轮量化宽松."

"我认为第三轮量化宽松不会是好的政策选择."普洛瑟表示,其并称,欧洲爆发危机或通胀大幅降温或许会改变他的看法,但这两种情况都不在他预期之中.

被视为温和派的洛克哈特表示:"我赞成."他指出,进一步放宽政策"确实是一个选择,但这个选择要搁置起来,以备情况比现在严重很多时之用."

**在就业问题上存在分歧**

尽管对当前政策有广泛的一致,这三名联储官员在失业率下滑速度及通胀走向等问题上的观点仍相距甚远,这说明未来几个月他们或推动区别很大的政策.

周五非农报告料显示4月失业率将维持在8.2%,与过去两个月持平.通胀率过去五年来一直停留在美联储目标2%附近.

威廉姆斯周四预计,到2014年末时失业率才会降至7%.普洛瑟则认为3%的经济增速能在明年底前将失业率拉低至7%.普洛瑟本周稍早还表示,美联储或需要最快在今年底或明年初升息.

观点的分歧似乎源於各方对就业市场形势的不同认知.

威廉姆斯和洛克哈特称,是经济增长不太强劲及需求低迷限制了就业增长,而结构性变化影响不大.科技迅速变革时会产生诸如雇主需求与员工技能不匹配等结构性变化.

两人表示,他们认为当前失业率远高於正常水平,因此通胀保持在低位.

普洛瑟则称,劳动力市场受到"众多"超出央行控制范围的因素影响,例如科技革新和税收政策,因此很难判断在通胀压力开始显现前,失业率还能下降多少.

普洛瑟预计,未来两年通胀率可能上升至略高於美联储2%目标的水平.

普洛瑟还指出,现在其他几位决策委员中只有四名认为美联储应在2014年後开始加息,而1月时有六名委员持有此想法.他称,央行经济预测声明中的此类变化提供了未来政策的重要线索.

"美联储两大使命--就业最大化和物价稳定可能产生冲突,"他称,"我建议,公众把决策者在经济预测声明中有关政策适宜的评价,作为这方面的一个重要信息来源."

美联储每季公布一次政策预期.(完)

--编译/审校 王丽鑫/程琳/侯向明/许娜/张荻

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