美联储主席伯南克面对的敏感任务

资料图片：2012年12月美联储主席伯南克在华盛顿召开的一场记者会上讲话。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 经济复苏或意味着购债措施结束

* 市场紧张不安,或构成沟通挑战

* 观察市场对会议记录的反应

记者 Jonathan Spicer/Ann Saphir

路透2月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克正在准备执行一项万分敏感的任务,那就是告诉那些紧张不安的、并且早已习惯联储超宽松货币政策的投资者,事情最终将发生改变.

眼下伯南克似乎坚定效力于美联储的购债刺激措施.但如果美国经济继续快速复苏,伯南克或将在短短数月后面临一项史无前例的沟通挑战:一方面为政策改变打基础做准备,另一方面仍要向投资者保证利率将继续维持低位.

美国各地的美联储官员,已经开始讨论最终退出部分美国曾采取的最宽松政策.

而投资者也越来越重视对美联储政策会议记录的解读,希望从中觅得讯号判断每月850亿美元的资产购买措施还将持续多久.

伯南克将于周二和周三在国会作证,并于周五在旧金山发表讲话.按理想状态来讲,未来数月伯南克无需多言,经济状况的改善自会发挥绝大多数作用,让市场作好准备,为政策面可以预见的平稳转向铺平道路.

但美联储官员担心,即便其购债计划略有松动也可能在金融市场掀起波澜,从而大大提升长期借款成本,并遏制他们苦心经营而得的经济成长.

"当美联储开始转向刺激性没有那么高的政策立场时,我们所处的环境可能会使得市场喊道'哦,天哪',"花旗集团国际经济全球主管Nathan Sheets称.这位高管亦曾任美联储政策制定委员会的经济学家.

上周,美联储就领教了政策略有风吹草动后,投资者将会有多么激烈的反应.

美联储会议记录显示,1月会议时数位与会者表示,对资产购买行动成效,成本和风险的评估,很可能使(决策)委员会在认为就业市场前景大幅改善前就减少或停止资产购买.

虽然"其他几位"官员对过早削减购债计划规模提出警告,但该会议记录言论仍导致美元兑欧元升至四周高位,并导致股市遭遇三个月来最大跌幅.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔次日对路透表示,这样的反应是市场严重依赖美联储宽松资金的一个迹象,而这种迹象令人感到不安.

**开始退出?**

过去几周以来,数名美联储官员开始为戒除对宽松政策的依赖作铺垫,表示随着就业前景出现改善,他们偏向于逐步退出购债计划,而不是立刻结束.

"我觉得谈到逐渐退出,几乎就等于开始逐渐退出,市场已经习惯有美联储来存在,改变供求关系,"Jefferies经济学家Tom Simons说.

"美联储官员们一直力推的观点是,沟通是最优的政策工具,"他说."因此,如果他们传达出市场应该为逐渐结束作好准备,然后就会开始逐渐结束,最后彻底结束.这就是最能逐渐结束这个计划的方式."

美联储公布的计划是一旦劳工市场前景出现"大幅改善"就结束购债.但也计划只要通胀仍然受控,就维持利率在近零水平,直到失业率从上个月的7.9%跌至至少6.5%以下.

未来美联储还将缩小现约为3万亿美元的资产负债表规模.这个任务很可能会落到伯南克继任者的肩上,因为市场预期伯南克到2014年1月任期结束后不会留任.

尽管外界对资产负债表规模的疑虑渐生，但本周伯南克料不会改变温和的态度.假设经济复苏如美联储官员预期一样稳固,但只要他开启长期且精细地政策收紧程序,那么他所扮演的角色直到明年就会至关重要,如果他续任,这种重要影响持续的时间将会更长.

未知数太多,尤其是相比美联储2004年收紧货币政策的上一次大周期伊始更是如此.当年唯一的政策手段就是隔夜利率.

然这回,联储可兹利用的包括资产负债表的规模和构成--不只有大量美国公债在手,还握有抵押支持证券(MBS),以及各种新沟通工具,比如其设定用来暗示接近升息时机的经济门槛等.

"驾驭外界对货币政策的预期是一项困难的任务,特别当政策与联储过去实施的政策差别甚大时."费城联储总裁普洛瑟近来在一次演讲时说.

"这也埋下外界误解联储传达讯息的可能."他说.普洛瑟和费希尔均批评联储的购债计划.

**市场有过度反应的倾向**

如果投资者对资产购买计划何时将结束做了错误解读,就可能出现问题.比如债券突遭卖压,可能使较长期利率飙升,打乱联储原本希望政策逐渐翻转的计划.

10年期美国公债收益率今年缓步趋升,部分是因政策提早在年中就出现转变的暗示,及经济正在转强的信号.

"在经济方面欠缺一些重大变化的情况下,当需要正常化的时候,美联储资产负债表很可能也有随之渐进式的调整,"波士顿联储的资深政策顾问JeffreyFuhrer表示.

"如果这些事情是对的,那么你可能就会预期对长期利率的影响将相对温和,"他表示."但根据惯例,市场倾向于有点反应过度."

在过去几年,每年都是一开始经济表现不佳,造成有人对过快紧缩政策感到担忧.大多数的华尔街分析师预期,除非就业市场站稳脚跟,美联储料在明年第一季才会放缓其资产买进计划.

但如果担心该计划最终有不利效果的美联储核心官员得到更多的认同,那么该政策转弯的时间可能会比预期来得早.

尽管伯南克曾表示美联储将会评估当前量化宽松政策的利弊,因其已经是第三轮量化宽松,但据称在本月稍早与债券交易员和投资者举行的一场私人会议上,他并未理会资产泡沫风险.

伯南克在1月的公开演说中表示,目前期待第三轮量化宽松政策令失业率下滑为时尚早,暗示伯南克认为该计划还会持续一段时间.(完)

(编译 艾茂林/石冠兰/张若琪/戴素萍; 审校 侯向明/许娜/杜明霞/张荻)

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