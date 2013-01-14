伯南克称上调美国举债上限至关重要

资料图片：2012年12月12日，美联储主席伯南克在华盛顿的一场记者会上发表讲话。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 伯南克:我们没有脱离危险

* 旧金山联储总裁预计债券购买行动将持续到2013年很晚

* 亚特兰大联储总裁:债券购买不是"无限量化宽松"

路透密歇根密州安阿伯市1月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储, FED)主席伯南克周一敦促美国议员上调举债上限,以避免灾难性的债务违约,警告美国经济仍然可能受到关于赤字的政治僵局的拖累.

伯南克把国会的做法,比作一个家庭宣称可以通过不偿付信用卡来改善信用评级,他称上调举债上限不等同于认可新的政府支出.

"国会采取必要行动上调债务上限,避免出现政府无法支付账单的情况,是非常非常重要的,"他在密歇根大学举办的一次活动中称.

财政部称,美国12月31日触及举债上限,目前正在通过特别举措使政府能够履行财政义务.

1月初,美国领导人同意将所有年收入低于45万美元美国家庭的税惠政策延长一年,以避免"财政悬崖"中的部分政策生效.伯南克此前提醒称,财政悬崖可能会令经济陷入衰退.

但立法者仍需解决债务上限问题,并达成一项解决大幅自动节支措施的协议.节支措施的生效日期已推迟到3月1日.

"我们还没脱险,因为我们即将面临一系列其它的财政分水岭,"伯南克周一警告称.

上月美联储决定将美国公债和抵押支持证券的购买规模维持在每个月850亿美元不变,直到劳工市场前景明显改善.

自2008年12月以来,美联储一直维持利率在近零水平,并表示只要通胀率没有升逾2.5%的危险,就会维持利率在这个极低水平直到失业率跌至6.5%.美国12月失业率仍高居7.8%.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一稍早表示,他认为美联储的购债计划或将有必要"延续至2013年下半年".

本月早些时候公布的美联储12月11-12日政策会议记录显示,数位委员希望在远早于今年底之前就结束购债计划,有几位委员认为购买资产直至2013年底是合理的.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一也发表公开讲话.他强调,美联储"开放式的"资产购买计划并不意味着这项政策将无限期延续下去.

"'开放式'不代表'没有界限'.该计划不是'无限量化宽松',"他在亚特兰大扶轮社发表演讲时说.(完)

(编译 王丽鑫/梁睿雪/王兴亚; 审校 张涛)

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