叙利亚问题令奥巴马下任美联储主席提名复杂化

路透华盛顿9月9日 - 美国总统奥巴马游说国会授权对叙利亚采取军事行动的艰难努力，可能使他提名前经济顾问萨默斯担任下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席遇到更多阻力。

外界普遍认为萨默斯是奥巴马心目中接替现任联储主席伯南克的第一人选，但一些自由派民主党参议员公开反对萨默斯出任联储主席，他们倾向于选择现任副主席叶伦。

奥巴马或将尽一切可能推举萨默斯。

但若在军事打击叙利亚问题上消耗本已不多的政治资本以争取自由派人士支持，这种情况似有可能，奥巴马可能就没有足够的本钱推动参议院批准萨默斯的提名。

“萨默斯将是我的首选，但他好像很难成功获选，”共和党前议员Bill Frenzel表示，他目前为华盛顿的布鲁金斯学会工作。

奥巴马面临着总统任期内的关键考验，他试图赢得国会在对叙利亚动武问题上的支持，以对8月21日发生的化学武器袭击作出回应。美国称该袭击由叙利亚总统阿萨德授意。

周一的一项路透/IPSOS调查显示，只有16%的美国人支持军事行动。而且，在美国陷入伊拉克和阿富汗战争长达十年之后，奥巴马所属的民主党左翼内部也不太愿意参与另一场冲突。

“如果由我来建议总统，我会说：‘你的名声岌岌可危。美国的名声’正命悬一线。你必须竭尽全力获得国会的授权。如果这意味着你以后会失去些什么，那太糟糕了，因为你现在就需要这个授权，”Frenzel称。他在国会工作了20年。

白宫没有回复对此置评的请求。

前美国国家经济委员会主任萨默斯成为最有可能的下任美联储主席人选，这引发了进步人士的强烈反对。他们批评萨默斯在1990年代反对监管衍生品，而且他在担任哈佛大学校长时对于女性数理能力的言论，也被一些人视为性别歧视。

二十位民主党参议员--超过该党参议员总数的三分之一--已经签署一封信函，敦促奥巴马提名叶伦为联储下任主席。若她当选，将成为联储首位女性主席。

美国最大的工会联盟和民主党的重要盟友--美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)也已经支持叶伦，并不排除会在奥巴马提名萨默斯的情况下进行抵制。

**政治资本**

“挑选下任美联储主席是一项艰巨任务，而现在难度可能更高，”美银美林的分析师上周在研究报告中写道。

“我们认为目前奥巴马提名叶伦的可能性上升。参议院已经仔细审视过叶伦各方面的条件，外界认为她现在既没有争议性，也无需在提名确认的过程中付出艰苦努力，”他们说。

除了就叙利亚问题进行投票外，奥巴马还面临着其他一些艰难战役。他必须达成协议提高美国负债上限以继续支持政府运转，并就移民改革在两党间结成共识。

“他真的需要把所有政治资本都用在这些方面吗？我认为不是这样，特别是考虑到叶伦即将出场，”Democracy for America主席Jim Dean说。该团体反对萨默斯的提名。

奥巴马料将在本月底之前宣布美联储主席提名。若非国会要针对叙利亚问题进行投票的话，他本应更早宣布提名。

时间不等人。伯南克的任期将在1月底届满，而参议院今年只剩下大约72个立法日，其中还包括圣诞节当周，国会议员在那一周更愿意待在家中。

一名前政府官员认为，若奥巴马断定萨默斯是联储主席的正确人选，叙利亚问题可能也不会让他打消提名萨默斯的想法。

副总统拜登的前顾问Jared Bernstein称，“议事日程已经排得很满，可以理解白宫不愿意把联储主席的提名辩论也插进来。所以他们可能会推到10月再说，”Bernstein说，他现在任职于华盛顿预算与政策优先中心。(完)

(编译 张荻/朱晓军/徐文焰；; 审校 戴素萍/隋芬)

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