美联储最新宽松政策难以刺激经济--达拉斯联储总裁

路透纽约9月19日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示,美国经济不需要美国联邦储备委员会(FED,美联储)以购买公债的形式提供更多的流动性,因为这种做法不能促使企业借款、投资和雇佣人手.

费希尔在政策上属於强硬派,反对美联储上周推出第三轮量化宽松(QE3)的决定.他还警告称,"稍稍偏离"美联储的2%通胀目标,就可能"削弱"金融市场.

费希尔在事先准备好的讲话稿中表示,在上周的政策会议上,其反对进一步量化宽松的主张没有说服同僚.美联储官员普遍支持主席伯南克决定每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),以刺激美国就业.

"在上周的会议上,按《奥德赛》描述的做法,我感觉必须把主席绑在桅杆上,并把美联储其他成员的耳朵堵上,帮助他们抗拒要求其推出更多的大规模资产购买计划的海妖诱惑,"费希尔表示.他以前当过对冲基金经理,1960年代曾是海军院校学员.

"但我没有这样的权力,"他表示,"我只是美联储一名忠诚的船员,而一切要听命于伯南克司令的指挥."

美联储官员相信,债券购买计划将提振房地产市场,降低长期贷款利率,并鼓励投资者买入股票和公司债等风险较高的资产.这料将进而激发企业和个人的信心,促使他们再度招聘,支出和投资.

但费希尔重申他一贯以来的立场,认为企业在融资上已经没有什麽问题,相反美国财政存在不确定性,欧债危机和中国经济放缓的影响可能扩散.费希尔今年没有货币政策投票权.

"那个被我们寄予厚望,希望能通过创造就业和扩大企业投资来刺激消费与最终需求的人,对於我们的政策建议和理论看法却无动于衷."(完)

--编译 张涛/郑茵;审校 王兴亚

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