美联储鸽派与鹰派官员正面对决

* 拉克尔和埃文斯罕见的展开公开辩论

* 埃文斯称近期就业报告“非常正面”

* 拉克尔则警告称通胀预期可能开始上升

路透里奇蒙4月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储)最强硬的官员与最温和的决策者周二正面对决，进行罕见的公开辩论，讨论美联储刺激经济增长的大胆举措是否带来了通胀风险。

芝加哥联邦储备银行总裁、温和派的埃文斯与里奇蒙联邦储备银行总裁、鹰派官员拉克尔针锋相对，但尊重对方的不同意见。

埃文斯强调称，美联储在就业方面仍“远未达到目标”。充分就业是美联储的两项职责之一，另外一项是维持通胀稳定。

“外界将根据我们在两项职责方面的表现来判断我们的信誉，”埃文斯在弗吉尼亚联邦大学主办的一次晚餐会上称。

美联储3月会议决定决定保持每月850亿美元的购债速度，并承诺如果通胀低于2.5%，就将维持近零利率直到失业率降至6.5%。

美国2月失业率高居7.7%，预期周五公布的3月失业率仍将维持在该水准。随着经济回温，3月新增就业岗位预估为20万个。

埃文斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)轮有投票权，他鼓吹应该设定失业率和通胀率门槛，来指引利率在近零水平需要维持多久。

他表示，近期的非农就业报告相当正面，经济增长率明年有望达到3.5%的“逃逸速度”(escape velocity)。

但对于迅速撤回美联储购债计划，埃文斯态度谨慎，他表示新增就业岗位要连续数月在20万个以上，才能让他确信劳工市场在持续改善。

“我们最终一定会缩减流动性并结束这个计划。但这可能要等到今年稍晚或者其他时间点。我们将静观数据表现，事态发展，”他说，他亦强调通胀受控。

与之形成对比的是，拉克尔将以往每次美联储放任通胀失控后出现的情形视为惨痛教训。他是立场鲜明的强硬派，在去年的每一次会议上都投反对票。

“我对于我们能够提升通胀预期...然后再让它降下来没有信心，”拉克尔表示。

他还表示担心，央行是否愿意及时撤出政策宽松举措，并称若动作延迟或将埋下未来出现通胀问题的祸根。“我预计在一年半到两年后就会出现通胀抬头的风险。”

另外亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，如果经济成长继续加快且就业进一步改善，联储或许可以在年底前减少购债刺激计划的规模。

而明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，联储政策仍过紧，应当进一步放松。(完)

(编译 杜明霞/梁睿雪/徐文焰；审校 沈以文)

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