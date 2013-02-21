美联储：恐需在就业大幅改善前停止购债

* 多名委员认为恐怕需要降低量化宽松规模

* 几位委员警告不宜过早结束购债

* 延长持有资产的时间是放宽政策的方法之一

路透华盛顿2月20日 - 据美国联邦储备委员会(美联储)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

美联储上月决定维持每月购买850亿美元的购债计划不变,直到看到就业市场前景有明显改善,不过周三公布的会议记录则显示,委员们对该项举措的潜在风险明显感到不安.

会议记录显示,"数位与会者表示,当前对资产购买行动成效,成本和风险的评估可能使委员会在认为就业市场前景大幅改善前就减少或停止资产购买."

美国经济增长在2012年第四季戛然止步,不过投资者对今年经济回暖信心满满,且美联储官员上月亦信心十足地表示,尽管暂时止步,但"经济并未脱离温和增长的道路."

随着投资者对联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录的消化,美元上涨,美股延续跌势,30年期公债价格走高.

"会议记录...所描绘的美联储在执行货币政策方面的想法正在不断变化,也反映出委员会远不如过去几年中那么意见统一."道明证券的Millan Mulraine在客户报告中写道.

记录称,"很多"官员对进一步购买资产的潜在成本表示担忧,但实际上,这类认为或需削减宽松规模的鹰派观点,还是被不宜过早结束购债计划的警告中和了一些.

美联储表示,"另外几位官员认为过早减少或停止购买资产也可能付出重大代价."

联储内部意见出现分歧,将让投资者愈发关注主席伯南克下周在国会的货币政策听证会.

很多分析师依然认为,以伯南克为首的FOMC核心投票成员仍坚决支持资产购买政策.

**寻求新工具**

美联储去年底承诺,只要通胀预计在一、两年内不会超过2.5%,将继续维持近零的利率,直到失业率降至6.5%.

一位决策者建议,美联储可将上述失业率门槛降至6%,以向经济提供更多刺激.

委员会中也有多位提出另一项建议--购进债券后,比目前计划持有更长的时间,以提供更多的货币刺激,这样可以补充或替代购买债券行动.

美联储透过大胆的购债计划以压低长期借贷成本和刺激经济,使得其资产负债表规模自2008年以来已经膨胀了两倍多至约3万亿美元.

美联储表示,将在货币政策需要收紧的时候缩小资产负债表规模.会议记录显示,3月召开会议时,联储将检视会后声明中有关非传统政策潜在成本的措辞.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二接受路透采访时表示,美联储的超宽松政策立场依然合理.

"此时此刻,从任何方面看,我不认为维持较宽松货币政策的成本要高于获益,"他说.(完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)

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