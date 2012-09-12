美联储对经济形势估计常过於乐观

* 美联储下修经济预估的次数要远多於上修

* 周四政策会议上可能再次下修预估

* 乐观预期也许是影响美联储决策的一个因素

路透9月11日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)在观察美国的经济衰退与非常缓慢的复苏时,是否有戴上一副玫瑰色的眼镜?

从美联储过去五年的经济预测来看,情况的确如此.

自美联储政策委员会2007年10月开始发布季度国内生产总值(GDP)增长和失业率预估以来,联储下修较近时期预测的次数将近是上修次数的2.5倍.

华尔街对2012年经济增长的预估与美联储当前看法存在差距,意味着美联储周四结束为期两日的政策会议时,可能会再一次下修预估.本次会议吸引了全球金融市场的关注.

分析师称,不断下修预估,表明了美联储在解读经济数据方面功力不佳.他们认为,乐观预期很可能是影响美联储在经济大衰退及之後时期中经济决策的一个因素.

"联储一再高估了经济增长...它的预期太高,"Eaton Vance的资产组合经理Eric Stein表示.

他说,当预估最後被证明是过於乐观时,美联储就下调预期,从而为进一步放宽政策提供理由.

"我不是说他们为了放宽政策而故意调低预估;下调预估是现实要求,"Stein说."但如果他们想要放松政策,拥有这个理由很有帮助,尤其是在即将举行大选之际."

美联储已维持短期利率在接近零水准接近四年之久,且推出了两轮所谓的量化宽松措施,以期压低长期借款成本,这些举措常常被描述为是一种大胆积极的对策.美联储亦称还将保持低利率政策不变至少到2014年底.

尽管采取了这些空前的举动,但经济复苏仍一直断断续续,有几次复苏增强,足以提振市场希望,但随後又再度放缓并引发对於美联储可能采取新一轮行动的预期.

本周,大多经济学家预计美联储将采取措施来果断放松政策,推出第三轮购债计划,以再助经济复苏一臂之力.

美联储还将提供其对经济成长、失业和通胀的最新预估,以及利率最终将於何时上调的展望,这次会议可能把低利率政策延长到2015年.上一次,美联储等到11月份以後才决定延长一年.

回顾2010年和2011年,美联储的决策者在年初时调高对就业的预测,之後又调回来.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在今年初时坚持呼吁更多的货币宽松政策,即使是经济数据已有所改善,其所持的的理由之一就是担心这种模式会重现.

"我觉得我们必须要记住,我们还有一段长路要走,"他在2月时表示."我不想要自满于'噢,现在我们的预测更好'的情况."

这种模式的确再三发生,美联储在经过两季调高预测後於6月调降对就业的预期.

图表:美联储的预测纪录:(link.reuters.com/dyw52t)

**53次调降及22次调升**

整体来看,失准的决策者必须调降当年和来年的GDP成长预估,或者下修其失业率预估.过去五年来总共调降了53次,调升次数则有22次.

官方维持其预估不变的次数只有五次.

调升次数多集中在2009年底至2010年春季,因为美国刚开始从数十年来最严重的衰退中复苏.但当就业成长遇到瓶颈,且通胀开始迈入有危险性的低位时,决策者转为更加悲观,并宣布新一轮刺激举措.

去年,美联储对失业率的乐观看法遭到推翻,春季出现经济迟滞局面,一开始归咎於日本震灾及油价飙升等暂时性因素,但迟滞情况延续至夏季,显示有更深层的问题.

作为回应,美联储称将把利率维持在超低水准直至2013年中,今年1月又改口称将至少持续到2014年末.

今年初对就业的乐观看法再度升温.但随後欧元区危机加剧,引起对美国经济新的担忧,而美联储於6月再度下调了预估.

当然,修正预估的绝不只美联储官员.

"过去几年中,冲击和意外无疑均来自一个方向,"德意志证券首席美国分析师Peter Hooper表示,"大家都预期通常在衰退後会出现反弹,但这却没有发生."

尽管美联储当前的失业率预估与华尔街的类似,但美联储可能必须下调今明两年的国内生产总值(GDP)增幅预估.在6月的最新预估中,美联储预估美国2012年经济成长1.9-2.4%,华尔街分析师的预估中值为增长1.8%.(完)

--编译 李春喜/侯向明/戴素萍/兰秀娟;审校 隋芬/张涛/张荻/蔡美珍

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