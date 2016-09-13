美联储官员卡什卡利认为不存在加息的紧迫性

路透9月12日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周一拒绝就他认为美联储应在何时加息表态，不过他表示考虑到美国经济目前的状况，他认为没有采取行动的紧迫性。

卡什卡利在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，他在密切关注通胀率，希望看到核心通胀率出现更大的升幅。

他表示，他对经济前景的整体看法是经济将温和增长，并称他认为造成经济低增长的原因主要是那些货币政策影响不了的因素。他还表示，对于加息可能会一定程度上提升通胀率的说法，他感到很“新奇”。(完)