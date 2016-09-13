美联储官员卡什卡利认为不存在加息的紧迫性

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月12日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周一拒绝就他认为美联储应在何时加息表态，不过他表示考虑到美国经济目前的状况，他认为没有采取行动的紧迫性。
卡什卡利在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，他在密切关注通胀率，希望看到核心通胀率出现更大的升幅。
他表示，他对经济前景的整体看法是经济将温和增长，并称他认为造成经济低增长的原因主要是那些货币政策影响不了的因素。他还表示，对于加息可能会一定程度上提升通胀率的说法，他感到很“新奇”。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。