美联储不会允许宽松货币政策引发通胀--旧金山联储总裁

* 美联储刺激举措令美国避免通缩,亦未引发通胀

* 联储在准备退出时,将有能力保持物价稳定

路透旧金山7月2日电---美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)准备在适当的时候撤走超宽松货币政策,以避免物价失控上涨.

"如同任何经济复苏一样,我们准备在聚会一旦达到高潮时就撤走大酒碗,以放慢经济成长,降低通胀压力并维持低通涨率."他在西部国际经济学会(Western Economic Association International)发表讲话称.

美联储自2008年12月以来一直维持短期利率在近零水准,并暗示将会维持这样的超低利率至少到2014年底.

联储亦已购买了2.3万亿美元长期债券以进一步压低利率,每次经济成长失去动力後联储就会着手进行一项新的购买计划.

经济复苏再一次出现放缓迹象,其中包括数据表明美国制造业在6月出现将近三年来的首次萎缩,令人们再度预期央行将有新一轮购债行动出台.

包括美联储决策人士在内的一些批评者表示,这样的行动有可能引发未来通胀.

威廉姆斯的讲话就是针对这样的观点.他今年是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员,且一直极力倡导宽松货币政策.

虽然他没有表态是否支持央行采取更多行动,但他指出,央行空前的刺激政策起到了重要作用,让美国免于陷入损害经济成长的通缩恶性循环,同时也没有将通胀率推高太多.

威廉姆斯周一表示,银行业,家庭和企业握有大量现金而不愿放贷,借款或进行支出,这阻止了通胀压力的上升.

他表示,通胀最近四年来一直徘徊在美联储的2%目标附近,预计未来10年也将停留在该水准.

"目前我认为通胀风险非常低,"威廉姆斯提到国内外的下行风险时这样说.

但他表示,如果经济开始再度走强,美联储亦有控制通胀压力的手段,因为联储可以通过提高超额准备金的利率吸引银行存放在美联储的资金,以免过快流入信贷市场.

他表示,美联储还可以减持长期债券,以移除刺激政策.

"安排实现如此完美的经济着陆终归不易,而且从来就不可能百分百地按计划行事,"他说,"我们承诺并做好准备,以迎接这场挑战."(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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