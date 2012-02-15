美联储内部就货币政策方向各执己见

* 美联储官员就经济政策产生分歧

* 普洛瑟批评"加速式"政策

* 威廉姆斯:关键是维持"阀门敞开"

记者 Jonathan Spicer 编译 梁睿雪/艾茂林/王冠中

路透特拉华州纽瓦克2月14日电---美国联邦储备委员会(美联储)的决策者们用开车来描述他们对经济政策的不同看法,有些人认为应该踩刹车,也有人认为应该踩油门.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二批评一些同事提出的"加速式货币政策",指出经济出现改善迹象,足以令美联储暂时维持利率不变.

普洛瑟在旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)发言後不到一天就发表评论,进一步表明自己长期以来对美联储超宽松政策的反对态度.此前威廉姆斯表示,为降低失业率并将通胀推高至更理想水平,"打开货币政策的阀门至关重要".

威廉姆斯的立场得到了美联储内部"鸽派"核心成员的认同.

但讯息不一会让投资者感到困惑,也凸显出主席贝南克向市场保证,美联储承诺必要时会支持经济这一点上面临的困难.有些决策者就该承诺的持续时间存在异议.

"我既不急於踩刹车,也不急於开得更快,"普洛瑟对记者说,并补充道美联储必须准备好在必要时收紧货币政策.

"由於经济形势自去年末以来已经逐步发生变化,我认为目前形势并不需要进一步放松政策,"普洛瑟稍早在特拉华大学讲话时说."经济实际上已经有所好转."

对於如何应对经济的纤弱复苏,美联储决策者之间的分歧越来越大.近几个月来,复苏动能增强,比如失业率虽然仍然很高,但出现意外下降.

然而,每日经济数据表现仍喜忧参半,本周二的数据体现得特别明显:1月零售销售低於预期,因消费者减少汽车购置;而扣除汽车的"核心"零售销售反弹,表明美国经济复苏根基牢固.

**无需更多刺激**

普洛瑟等少数几位联储高层对上月的政策声明持反对意见,该份声明称,美联储预计会将"超低"利率至少维持到2014年底.普洛瑟今年在联储的政策制定委员会中没有投票权.

普洛瑟和其他几位高层强调,数据显示制造业和服务业开始回暖,失业率也分别在12月和1月从10月的8.9%一路降至8.5%和8.3%.

普洛瑟称就业报告"令人振奋",并称任何进一步的刺激复苏措施将会相当危险,因为可能引发通胀风险.

他指出,10月以来的就业增长"显然呈现正面趋势".

**过度刺激之忧**

包括里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔和威廉姆斯在内的其他美联储政策官员上周曾表示,近期就业市场回温,打击了进一步刺激措施的前景.

美国股市周二在零售销售数据公布後下跌,公债价格上扬,美元兑欧元走升.美元此前持续受到美联储大规模买债措施打压.

普洛瑟表示,加速采行刺激政策的方式会危及经济,不是出现严重通胀,就是扭曲金融市场,造成资源分配问题.

普洛瑟称,更多的政策宽松行动"会带领我们走上险境,让情况更难以掌控,并使已然严重的通胀上扬风险更加升高."

他也指出,美国目前正处於"温和复苏",预期今年通胀率约在美联储官方目标2%附近.(完)

--译文审校 程琳/白云/石冠兰/丁琦

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