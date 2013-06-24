美联储会议震动全球市场 后市或更加动荡

路透纽约6月22日 - 请系好安全带，前方将更加颠簸。

如果这是美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克试图传递的信号，那么完全可以说投资者明确无误地接收到了。伯南克表示，美联储可能不久后开始缩减量化宽松计划。

实际上，伯南克讲话之后全球各地股市、债市和大宗商品市场下挫，在某些人看来可能是新一轮动荡无序走势的开端。这将与美联储去年秋季启动本轮购债行动以来的平稳市况形成鲜明对比。

“当市场基调变化时，很少会平稳有序地变化--看看网络泡沫破灭和金融危机高潮时的股价崩跌情形，”上市交易基金(ETF)发行商ProShares in Bethesda的资本市场主管Stephen Sachs表示，“通常会非常猛烈。现在，我们将在利率上面见到这种情景。”

实际上，债市是伯南克引发的金融市场地震的震中。指标收益率曾被美联储的量化宽松行动压至纪录低位，近日则大涨至接近两年高点，而且预计将保持升势，因交易商开始应对美联储在2014年中期结束购债行动的前景。

从东京到圣保罗的全球各地市场，均受到余震的波及，曾经表现出色的资产纷纷下挫。美国信贷市场受到打击，垃圾债与美国公债的收益率之差触及年内最宽水平，而全球股市周四一天就缩水1万亿美元。

这次跌势之猛出乎一些人的意外，因为伯南克5月末的时候曾经警告说可能在今年稍晚的时候放慢购债速度。即便如此，长期利率全周上升0.4个百分点--逾10年来的最大单周升幅，只是令人惊醒的铃声而已。长期利率此前数月一直接近纪录低位。

“人们一直不愿相信，”投资管理公司Fort Pitt Capital的资深股票研究分析师Kim Forrest表示，“人们心里明白利率迟早必然上升，但对于被告之那种现实现在就开始了，还是没有做好准备。”

现在面临更高融资成本的企业，以及以前可以借入廉价资金用于交易的投资者，就处于这种境地。

以前，投资者可以在稳定且利率较低的美国债市借入资金，然后带着钱在风险较高的市场从事交易。但随着利率上升和波动加剧--这两种趋势似乎将保持下去，至少目前如此，借款成本随之上涨。

投资管理公司Loomis Sayles & Co的副董事长Dan Fuss表示，“市场中的杠杆程度正在下降。这些市场动态反映出了这点，但如此剧烈的震荡让许多人感到紧张，可能导致更多的抛售。”该公司管理着1,910亿美元的资金。

希望永远“紧跟美联储”的债券投资者面临更为可怕的现实。资产管理公司Lord Abbett & Co的固定收益策略师Zane Brown指出，利率恢复到比较正常的水平，将导致追踪巴克莱美国综合债券指数(Barclays U.S. Aggregate Bond Index)的投资者未来五年的总体回报为零。

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)提供的数据，在6月的头三周，投资者从应税债券基金撤出了151亿美元。这是2008年10月金融危机处于顶点以来，最大的三周资金流出规模。

**高度敏感**

所有这些动态促使交易商和投资者纷纷采取自保行动，准备迎接更加动荡的夏季市况。

5月末利率期货合约交易量急升至纪录高位，当时伯南克首次谈及缩减刺激措施。本周交易量再度大增，据芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)，周四有大约1,280万合约换手，远高于5月790万的日均水平。

标准普尔500指数选择权的成交量周四增至230万，创出纪录新高，而总体选择权成交量达到3,330万，成为2011年8月9日(四天前标准普尔撤销了美国的AAA级信用评级)以来交易量最高的一天。

由于伯南克坚称缩减购债规模的前提是经济持续改善，交易商现在必须假定，接下来每公布一项经济数据，几乎都可能导致金融市场起伏不定。

“总体来看，我们看到人们正在选择权市场采取更多的避险行动，”网上券商TD Ameritrade的首席策略师J.J. Kinahan表示，“市场对美联储的只言片语都将高度敏感，就业、零售销售和房屋三大报告将继续是市场关注焦点。”

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX是衡量华尔街焦虑程度的一个指标，该指数周四飙升23%至20.49，这是今年首次突破20水准。人们经常把20作为划分市场平静和市场紧张的界限。周五该指数收于18.90。

在选择权市场，可以看到人们对于新兴市场等涨势突出的资产的担忧迹象。iShares MSCI明晟新兴市场上市交易基金(EEM.P)周四成交量超过135万，其中82%是看跌选择权--通常用于对冲市场下跌风险。

美林MOVE指数.MERMOVE1M用于衡量美国公债市场的预期波动性，周五升至103.7，而5月初则处于50的多年低点。

美联储告诉市场准备自力更生，给前景带来不确定性，这意味着去年末以来金融市场几乎从未间断的涨势已经结束。这给投资者和市场带来问题。

首先，价格剧烈波动，使得投资者更容易蒙受巨大损失，促使其只是为了降低风险价值(VaR)水平而抛售资产。

这类被迫平仓操作上升到一定程度，不难看到一个市场的跌势会快速蔓延到其它资产以及其它地区。

汇丰控股(HSBC)的10国集团(G10)外汇策略师Bob Lynch表示，这是驱动5月末债市与股市下跌的一个因素，“在目前的环境下，可能是金融资产下跌的重要推手。”

“市场对于美联储言论的反应只是噪声，还是美国股市更大跌势的开始，现在还难以判断，”投资顾问公司RCM Wealth Advisors的投资组合经理Mike Tosaw表示。

“上个月，我们从股市撤资，暂时保留现金。下周初，我们计划评估这是否是买进股票的机会，或者是否应该退避三舍。”(完)

(编译 张涛; 审校 白云)

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