顿失美联储利多助力 全球股市涨势能否自力维持疑虑升高

图为纽交所内的交易员。 REUTERS/Chip East

路透纽约6月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经给股市发了通知：现在起，你要靠自己了。

美联储主席伯南克周三提出美联储退出每月850亿美元的资产购买计划后，全球股市大跌。美国股市创下2011年11月以来最大的两天跌幅，道琼工业指数周四暴跌354点。

如果跌势持续下去，正好证明悲观派的看法无误，他们认为标准普尔500指数.SPX上个月升至纪录高位的涨势，纯粹是因为美联储的托市干预措施之助。

“我们会继续看到剧烈震荡，直到市场认知到我们已经拥有持续性复苏，已不再需要救生系统的事实，”Knight Capital首席市场策略师Peter Kenny称。

即使理论上美联储这样做会提高市场基本面的重要性，但从这波跌势可以看出，对交易员及投资人而言，这段过程将很难掌握好方向，因为各项经济数据很可能会释出互相矛盾的讯号。

**适应现实**

由于市场要调适接受这个新现实，许多人预期未来几个月将有巨幅震荡。投资人可能会担心，如果经济数据意外强劲，美联储将加速退场，形成一种讽刺现象--市场所希望见到的是还不错的经济数据，但不要太好。

不过，同样的，如果美联储铁了心，只要没有什么大灾难，就要缩减买债计划的话，表现平平的经济成长讯号，也不会刺激买进。

富国基金管理首席投资组合策略师Brian Jacobsen指出，今年以来的情况变成，“‘数据不错是好事，数据差也是好事’”。

“你再也不能把数据差当成市场上涨的藉口，”他称。

根据周四公布的富国/盖洛普投资人及退休乐观指数结果，美联储是否能够顺利完成货币政策向升息的转变，同时又不会严重伤害经济，投资人正反看法几乎不相上下。46%受访者认为美联储将会成功达成，43%认为在政策调整时，经济将严重受创。

市场人士也为此纠结不已。华尔街衡量市场焦虑程度的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周四跳涨23%至20.49，今年来首度升破20。该水准是通常用来界定市场是平静还是紧张的分水岭。

此外，其他指标亦显示对市场跌势的担忧加剧。据瑞士信贷，标普一个月“偏离(skew)”指标飙升至一年高点，意味着市场下行保护的代价已经很高。该指数用于衡量购买下行看跌期权与上行看涨期权的价格之差。

此外，就在标普500指数仅有不到5%成分股收高的那一天，CME集团(CME.O)股价却触及52周高位，暗示投资者认为，随着交易员作出下跌保护，衍生品交易将上升。据Options Clearing Corp数据显示，周三有逾2,000万口期权合约交易，为5月22日以来成交量最大。

**关注估值**

一些人认为目前的跌势没什么道理，因为伯南克表态只有当经济强健到能够自行成长的时候，美联储才会拿走“酒杯”。这里引用了前美联储主席William McChesney Martin声明的内容，他表示美联储的职责就是“在宴会开始的时候拿走酒杯。”

另外，从最近所有波动性情况来看，美股相较全球其他股市而言是绿洲。自伯南克5月22日首度提到削减刺激计划以来，全球其他股市受到的冲击更大。

日股日经指数.N225自5月21日以来挫跌近17%；巴西Bovespa指数.BVSP同期下跌15%；MSCI明晟全球市场指数.MIWD00000PUS跌7.1%。而美国标普500指数仅下滑4.9%，暗示投资者相信美国的前景更好。

“如果观察美股的基本面，无论是单独还是对比全球其他市场来看，都会发现目前很难找到比美股更有吸引力的资产了，”ProShares资本市场主管Stephen Sachs表示。

随着夏日的流逝和财报季的来临，上述观点将受到检验。在研究目前市场中相对有吸引力的估值时，必须考虑到低利率帮助企业获得低成本资金这一因素。

Miller Tabak首席经济策略师Andrew Wilkinson指出，随着美国公债收益率(殖利率)的回升，10年期美国公债收益率在2.42%，比标普500指数2.13%的股息收益率更诱人。这可能预示着股市还会下跌。

然而，标普500指数的市盈率(本益比)目前在14.4倍，略低于历史通常水平。如果估值再有具吸引力一些，市场回调的幅度可能很小，不过这取决于企业的业绩前景。(完)

(编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 郑茵)

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