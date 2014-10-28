焦点：美联储忧心低通胀 料强调不会急于升息

路透纽约10月27日 - 一些通胀预期指标降至令人堪忧的低位，金融市场一个月来剧烈震荡。美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周可能会强调其等待相当长时间后再升息的意愿。

鉴于美联储周三结束两日会议时，几乎确定会宣布结束大规模买债计划，因此这样的安慰愈发必要。

在美国通胀疲弱、欧洲经济蹒跚及美元不断升值的情况下，本次会议的一大看点是，美联储官员会在多大程度上承认其展望面临风险。他们的展望是美国经济复苏将持续走强，允许他们明年中左右升息。

“会后声明的整体基调应该会显得温和，因为美联储要对抗美元升值造成的货币条件紧缩效应，并须考量当前全球经济成长放缓及通缩苗头的潜在影响，”道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine在给客户的研究报告中表示。

美联储官员货币政策立场图：link.reuters.com/qyv22w

美联储将在周三1800GMT时公布政策声明。届时不会更新经济预测和利率预估，美联储主席叶伦也没有计划对媒体发言，投资人只能仔细研究声明稿，从中寻找政策走向的线索。

以下是要关注的几个重要方面：

**收紧政策的时机**

多名美联储官员希望坚守“相当长一段时间内”不会升息的承诺，尤其是考虑到此前金融市场动荡冲击股市，以及基于市场的通胀指标疲弱。

不过，波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦等其他官员则希望删除任何有关升息时机的暗示，转而强调任何政策调整都将取决于经济数据。

不管怎样，美联储需要调整措辞，删除有关资产购买的内容。虽然投资者目前押注明稍晚才会升息，但许多美联储官员则表示仍预计会在2015年中升息。

**还会调整哪些方面的措辞？**

美国失业率已降至5.9%，今年下半年和明年经济增速预计都将达到3%的较好水平，国内形势良好促使美联储准备收紧政策。

但考虑到欧洲和日本濒临衰退威胁、中国经济成长放缓以及美元升值，市场愈发担心美国通胀率不会继续逐渐升向美联储的2%目标。

美联储可能指出，通胀率持续低于目标水平的时间或许会长于此前预期。联储还可能强调，全球经济放缓或许会给美国经济增长带来的威胁--市场也会将此解读为温和信号。

另一方面，失业率迅速下滑，使得人们怀疑美联储是否会软化有关劳动力资源目前“明显”未得到充分利用的观点。

**购债结束，但不排除重启**

尽管圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德建议维持购债行动至年底，但美联储很有可能宣布第三轮资产购置计划落幕。

不过政策声明可能强调，必要时美联储将愿意重启购债计划。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本月曾对路透表示，如果经济前景“明显”改变，几无迹象显示通胀率有重返联储2%目标的可能性，那么他甚至对于启动新一轮资产购买持开放态度。

**第三名持不同意见者？**

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特可能对政策声明表示异议。梅斯特今年首度获得货币政策投票权，她到目前为止都支持叶伦，但也在最近的谈话中敦促美联储应全面检讨关于升息时机的政策指引，应该更强调经济形势，而非具体的时间点。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟与达拉斯联邦储备银行总裁费希尔这两位立场强硬的美联储官员，对于升息也渐感焦急，两人对美联储的9月政策决定持有异议。如果有第三人表达异议，将暗示叶伦在政策制定委员会内部的支持度正在下滑。(完)

(编译 戴素萍/许娜/陈宗琦；审校 张涛)

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