待QE3尘埃落定 该如何进行投资？

路透纽约9月12日电---就在外界普遍预期美国联邦储备委员会(美联储,FED)将开启另一轮购债计划,以鼓励借贷刺激经济之时,一些华尔街人士却表示这个冀望引发的股市涨势已是来去匆匆.

但假如美联储周四真的宣布进一步购买资产,仍可能给股市带来小幅提振.分析师称,当前股票价格反映出了这个意料之中的行动,投资者应关注具体板块和资产,而非整体市场.

"若(美联储)没有公布任何实质性计划,将对市场十分不利,"瑞银美国市场首席策略师Jonathan Golub说.他并表示,瑞银预期美联储将在未来六个月内推出5,000亿美元资产购买计划.

但宣布计划引发的涨势可能会被即将到来的美国大选和日益迫近的美国"财政悬崖"所掩盖.财政悬崖即政府在加税的同时削减支出,可能会令美国经济陷入衰退.

这些忧虑甚至会令投资科技股和中国概念股的机会看起来更具吸引力.以下是为第三轮量化宽松政策调整投资组合提供的一些建议:

**科技、中国**

高盛首席股票分析师David J. Kostin在近期一份致客户的报告中表示,新一轮刺激计划释放出一个清晰的信号,即经济成长仍陷入停滞.

近几周美联储主席贝南克的言论让投资者认为,联储或在周四推出第三轮量化宽松来带动经济.

分析师称,自6月初以来,标准普尔500指数已经大涨了约12%,很大程度上是因为投资人预计欧洲和美国政策制定者将推出新一轮措施以提振全球经济.

自2008年11月开始,美联储已经启动了两轮量化宽松,期间总共买入2.3兆(万亿)美元的公债和抵押贷款债券.其用意在於防止通缩,令股票和包括原油、黄金和白银在内的大宗商品等风险资产出现两位数的涨幅.部分分析师和投资者批评美联储的行动,称其易造成高通胀和资产泡沫.

高盛的Kostin表示,那些能够大幅提高营收的公司料跑赢大盘.

Kostin所挑选的个股包括:亚马逊(AMZN.O)、Whole Foods Market(WFM.O)、联合技术(United Technologies)(UTX.N)和苹果(AAPL.O)--这些都是针对较高收入消费者的企业,且市场份额领先于竞争对手,或是抢占了对手的市场份额.

LPL Financial的首席市场策略师Jeffrey Kleintop表示,即便是QE3的因素已反映在大部分股票表现中,原材料类公司也可能会受益,因为中国周五意外批准1,570亿美元基础设施支出计划.

上述计划包括建设公路、港口和机场跑道,此举被普遍视为刺激经济增长的一种方式.中国经济增长已连续六个季度放缓.Kleintop表示,生产钢材和水泥等的原材料类公司在今年大部分时间下跌後,估值已具有吸引力.

Morningstar的基金分析师Robert Goldsborough指出,若要获得这方面的曝险,ETF投资者可选择规模6.65亿美元的Vanguard Materials(VAW.P)基金.该基金对每100美元的投资收费19美分,回报率为1.97%,持有大量杜邦(DuPont)(DD.N)、孟山都(Monsanto)(MON.N)和陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)的仓位.

**关注美国财政悬崖问题**

另外一些投资者基本上忽略QE3的因素,并着手针对宽松推出後股价回调、以及年底来临之际的财政悬崖问题进行布局.

"无论美联储短期采取什麽行动,我只是认为缺乏从目前水准形成持续上涨的理由,"瑞银策略师Golub表示.

巴克莱资本美国股票策略师Barry Knapp在上周五致客户的报告中预测,标准普尔500指数即将"温和回调",今年料收在1,330点左右.标准普尔500指数周二收报1,433.56点.

他说,在此背景下,能源、医疗和公用事业等行业的"具有债券特征的股票",应会跑赢大盘.

HighTower Advisors金融顾问Brian Amidei也认为,美股可能回撤.他提到,美国超党派的国会预算办公室已表示,财政悬崖恐将导致经济衰退和损失200万个就业岗位.HighTower Advisors管理着7亿美元资产.

Amidei正增持分红派息公司股票和房地产投资信托(REIT).作为长线投资者,他也打算扩大对中小盘公司的曝险,因为他预料这些公司的股价会随着大市一道下滑,从而提升投资价值.

"我们认为,若美国国内生产总值(GDP)变为负增长,将是一个人为的消极结果,并非源於真正的商业周期,"他说.既然很难确定市场触底的时间,目前可逐步买入和持有较小规模公司的股票;一旦经济回到正轨,将会赚上一把.

他将更多客户资金配置在多个基金内,如17亿美元的Northern小盘价值基金(NOSGX.O)和8.7亿美元的高盛中小盘成长基金(GSMAX.O).

**新兴市场和大宗商品**

投资者指出,大宗商品及其生产国也应会从放松货币政策中受益.

PNC Financial首席市场策略师Eugene Stone说,若美联储祭出宽松计划和中国努力刺激国内经济,都会让石油、金属和粮食等原材料获益.

"当人们开始远离美元时,大宗商品成为了替代货币,"他认为.

Cetera金融集团研究主管Gene Goldman指出,有些新兴市场国家受商品价格波动的影响很大,投资者也可选择对他们进行广泛押注.

"当油价上涨时,墨西哥形势不错,"他说.

12亿美元的iShares MSCI明晟墨西哥可投资市场基金(EWW)是一个选项.该基金每投资100美元的费率为0.52美元,支付收益率1.5%,今年已累计飙涨17.6%.(完)

--编译 梁睿雪/洪曦/丁琦/肖群英;审校 张荻/徐文焰

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