美联储放松步伐谨小慎微 是否推QE3需再观察

* 尽管下调经济成长和就业预估,但美联储还是只选择采取温和措施

* 在推出QE3之前,为观望就业市场和欧洲情势争取更多时间

* 一些决策者在最近几周已转变看法

路透纽约/芝加哥6月21日电---美国联邦储备委员会(美联储)周三仅在放松货币政策上采取温和举动,以争取时间观望欧洲是否能遏制债务危机,以及美国就业市场放缓是否表明经济出现根本性的转弱.

在这两方面变得更明朗之前,美联储主席伯南克疑虑更大的同僚们可能不愿同意采取更多激进行动.

伯南克周三明确表示,美联储仍有"相当大的空间来采取进一步的行动",并准备在必要时采取措施.他强调,艰难挣扎的美国就业市场是一个关键焦点.

但在美联储大幅调降其经济展望的背景下,此次仅采取温和举措,将卖短买长(扭转操作,twist operation)延长六个月,而没有实施新一轮债券购买计划,令一些分析师感到困惑.

很多分析师依然相信,美联储最终将祭出第三轮债券购买计划,即量化宽松或QE3.

美联储的扭转操作仅仅是用较长期债券来替换短期债券,以压低长期借贷成本.若直接购买债券,将会扩大美联储的资产负债表,令货币供应增加.

美联储声明後进行的路透调查显示,尽管美联储周三决定延长当前的刺激政策,不过华尔街初级债券交易商仍然认为,美联储将有50%的可能性推出第三轮量化宽松(QE3)政策.

"我们的基本预期是,美国联邦公开市场委员会(FOMC)料在2013年初之前推出新的量化宽松政策,"高盛分析师Jan Hatzius写到.

**经济前景料黯淡**

美联储周三下调其对2012年和2013年的国内生产总值(GDP)成长预估.美联储并称,其不再预计今年失业率会降至8%下方.

美联储亦警告称,"美国经济前景面临巨大的下行风险",其中包括欧洲主权债务危机以及美国可能收紧财政政策.

所有这些暗示,如果说美联储实现充分就业目标的进程没有停滞的话,也已是有所放缓.

即便如此,数位官员重申,隔夜利率至少在2014年末之前不太可能上升.自2008年12月以来,该利率就一直处於近零水平.

摩根大通首席分析师Michael Feroli称,在前景恶化的情况下,美联储却未对政策指引作出调整,这"令人费解".

"他们如此大幅地调降预估,不禁令人发问,为什麽不干脆推出QE3呢,"IHS Global Insight金融经济分析师Paul Edelstein说.

正如伯南克明确指出,关键在於就业市场.

官员们希望看到更多数据,从中考察最近数月招聘明显减缓是否仅仅是因为暖冬提振经济活动过後出现的回调.但从他们的预估可看出,他们逐渐改变了这种看法.

从现在起到美联储官员7月末召开下次会议之前,政府将只会公布一份最新月度就业报告.到9月会议之前,将会有三份.

**立场转变**

只有里奇蒙联储总裁拉克尔不赞成将扭转操作规模扩大2,670亿美元;他在年内的每次议会上都投下了反对票.

包括亚特兰大联储总裁洛克哈特和克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托在内的其他人支持这项决定,不过他们最近几周表示,不确定是否需要进一步放松货币政策.

不到两周前洛克哈特表示,不确信当前的经济环境是否还需要进一步放宽货币政策.

但延长"扭转操作"的做法得到普遍认同,表明美国连续三个月发布令人失望的就业增长数据,以及近来欧债危机恶化,都是决定性因素.

"洛克哈特接受这项决议,对我来说意味着这并不是一项宽松措施,而更像是一份保障,"Edelstein说道."扭转操作更合人心意,特别是对於像洛克哈特这样常常谈到通胀的人来说."

因为扭转操作不会扩充美联储的资产负债表,所以大家普遍认为不会产生什麽通胀效应.

Jefferies & Co分析师Thomas Simons说,可能要等上好几个月,让相关证据充分积累,才能说服美联储启动新一轮债券购买计划.其并补充说,想要让美联储满足于扭转操作,就业数据可能需要改善才行.

"虽然经济面临下滑风险,有很大机率陷入衰退,但还没有明确迹象显示真的就会这样,"他说.(完)

--编译 肖群英/兰秀娟/艾茂林;审校 丁琦/侯向明/隋芬

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