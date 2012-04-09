多数华尔街交易商预期美联储今年将推第三轮量化宽松

《路透早报》--2月27日
美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。另一项数据显示，2月美国消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。
路透纽约4月9日电---周一公布的路透调查显示,大多数主要华尔街交易商预期,美国就业市场成长疲弱且经济复苏蹒跚,将迫使联邦储备委员会(FED)采取另一轮大规模货币刺激.
16家初级交易商中有11家表示,美联储最终将采取第三轮量化宽松政策(QE3).
周五公布的3月美国就业成长远不如预期,令分析师对第三轮量化宽松的预期找到支撑理由.
"周五的报告证实联储主席伯南克的担忧--劳动市场传出的好消息恐怕难以持续,且经济复苏还无法自我维系,"巴黎银行首席北美分析师Julia Coronado表示.
"每当它们的宽松计划之一即将结束时,就会见到这种失去动能的情况,我们认为他们将会做出一些额外的预防措施,"她表示.
在就业数据出炉之前,美债及股市对於又一轮刺激措施的预期在上周被冷却,投资人解读美联储3月政策会议的会议纪录,认为联储较不倾向采取更多刺激措施.
不过大多数初级交易商仍认为QE3蓄势待发.3月9日的路透调查中,受访的18位交易商有14位预估联储会有更进一步刺激政策.
"从周五的就业数据本身来看,并没有QE3更加逼近的可能,但我们仍然认为,联储的下一步终究还是宽松举措.不过,任何强化(美联储)3月会议纪录'强硬'立场的口吻可能会逐渐消失,"纽约瑞士信贷分析师Dana Saporta说.
交易商认为美联储推出新计划的时间点不会太久,11家交易商中有10家预估,宣布的时间可能是在今年6月,1位认为是在今年下半年.
九家交易商对QE3规模的平均预估中值为6,000亿美元,高於3月9日路透调查时的预估中值5,250亿美元.
九家交易商中,七家称美联储将购买美国公债和抵押支持证券(MBS),两家称联储将仅集中购买MBS.
当前美联储的卖短买长(扭转操作,twist operation)刺激计划延长联储债券仓位的存续期,以期压低抵押贷款利率等长期利率.这项操作预定持续到6月.
联储已进行两轮量化宽松(QE1和QE2),总计买进2.3万亿美元的美国公债和MBS.
经济依然迟滞,意味着联储至少将当前近零的超低水准利率再维持一年.
16家交易商中有八家称,预期联储将在2014年下半年开始升息,从当前的零水准调高至0.25%;五家预测在这之前就会升息;三家预测会在2014年後.
联储3月13日政策会议後,重申经济情况"可能符合联邦基金利率至少到2014年都需维持在超低的利率水平."
美国共有21家初级交易商,16家回复了路透调查,但并非都回答了调查中的所有问题.(完)
--编译 戴素萍/李婷仪/张若琪;审校 沈以文
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