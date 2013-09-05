综述：美联储是否削减量化宽松规模的不确定性挥之不去

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透美国波特兰/拉克罗斯9月4日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，他对本月削减经济刺激规模持开放态度，而明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则称，美国联邦储备委员会(美联储)应该真正为经济做更多的事。
距离美联储货币政策会议还有两周时间，这次会议上将决定是否调整目前每月850亿美元的购债规模。当前金融市场被不确定性所环绕，联储两位官员的谈话正反映了这种不确定性。
美联储的量化宽松计划(又名QE3)于一年前启动，旨在刺激经济成长和就业。美国7月失业率为7.4%，较一年前的8.2%大为下降，在许多经济分析师看来，联储已经做好了放慢购债步伐的准备。
不过，持中间派政策立场的威廉姆斯在波特兰的一次讲话中表示，他还没有下定决心。
“我对本次会议持开放态度，”他说，并表示其观点将不仅取决于现在到那时的经济数据(包括周五的8月就业报告)如何，还要看他的同僚如何说。
整体上，威廉姆斯称“最佳前进路线”是美联储主席伯南克6月时所阐述的一项计划，即只要经济成长符合预期，就将在今年稍晚缩减第三轮量化宽松，并于2014年中完全结束这项政策。
美联储自去年9月以来一直在购买美国公债和抵押贷款支持证券(MBS)，以拉低长期借款成本，其还承诺将继续实施该举措，直到就业市场前景大为改善。
美联储也曾表示，只要通胀预期仍低于2.5%，就会维持利率在近零水准，直到失业率至少降至6.5%的门槛。
柯薛拉柯塔重申长期秉持的立场，称美联储自身作出的经济预测表明，其“应该为经济提供更多刺激措施，而不是减少。”
柯薛拉柯塔是一位坦率的政策温和派人士。他指出，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)预计通胀率未来数年都将维持在2%或以下，而且失业率只会逐步下降。
“这些预测表明，FOMC未能向经济提供足够的政策刺激，”他在威斯康辛大学讲话时称。
柯薛拉柯塔并没像此前多次呼吁进一步宽松政策时那样，重申美联储应该维持低利率直至失业率降至5.5%，而非现有的6.5%门槛。但他也未暗示已经放弃该立场。
关于他自己的经济预测，柯薛拉柯塔称他预计，在通胀率维持在2%附近的情况下，美国失业率将在未来五年内跌至5.2%到6.0%之间的水平。
他表示，届时较现在会有更多美国人获得就业，但可能不会像2007年景气时期那么多，因为整体人口正在老龄化。
根据美联储的轮值机制，两人今年对政策都不具投票权。不过，柯薛拉柯塔明年将重获投票权，而威廉姆斯则要等到2015年。
与此同时，美联储发布的褐皮书称，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。
周三发布的褐皮书报告显示经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。(完)
(编译 朱晓军；; 审校 隋芬)
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