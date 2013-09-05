综述：美联储是否削减量化宽松规模的不确定性挥之不去

路透美国波特兰/拉克罗斯9月4日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，他对本月削减经济刺激规模持开放态度，而明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则称，美国联邦储备委员会(美联储)应该真正为经济做更多的事。

距离美联储货币政策会议还有两周时间，这次会议上将决定是否调整目前每月850亿美元的购债规模。当前金融市场被不确定性所环绕，联储两位官员的谈话正反映了这种不确定性。

美联储的量化宽松计划(又名QE3)于一年前启动，旨在刺激经济成长和就业。美国7月失业率为7.4%，较一年前的8.2%大为下降，在许多经济分析师看来，联储已经做好了放慢购债步伐的准备。

不过，持中间派政策立场的威廉姆斯在波特兰的一次讲话中表示，他还没有下定决心。

“我对本次会议持开放态度，”他说，并表示其观点将不仅取决于现在到那时的经济数据(包括周五的8月就业报告)如何，还要看他的同僚如何说。

整体上，威廉姆斯称“最佳前进路线”是美联储主席伯南克6月时所阐述的一项计划，即只要经济成长符合预期，就将在今年稍晚缩减第三轮量化宽松，并于2014年中完全结束这项政策。

美联储自去年9月以来一直在购买美国公债和抵押贷款支持证券(MBS)，以拉低长期借款成本，其还承诺将继续实施该举措，直到就业市场前景大为改善。

美联储也曾表示，只要通胀预期仍低于2.5%，就会维持利率在近零水准，直到失业率至少降至6.5%的门槛。

柯薛拉柯塔重申长期秉持的立场，称美联储自身作出的经济预测表明，其“应该为经济提供更多刺激措施，而不是减少。”

柯薛拉柯塔是一位坦率的政策温和派人士。他指出，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)预计通胀率未来数年都将维持在2%或以下，而且失业率只会逐步下降。

“这些预测表明，FOMC未能向经济提供足够的政策刺激，”他在威斯康辛大学讲话时称。

柯薛拉柯塔并没像此前多次呼吁进一步宽松政策时那样，重申美联储应该维持低利率直至失业率降至5.5%，而非现有的6.5%门槛。但他也未暗示已经放弃该立场。

关于他自己的经济预测，柯薛拉柯塔称他预计，在通胀率维持在2%附近的情况下，美国失业率将在未来五年内跌至5.2%到6.0%之间的水平。

他表示，届时较现在会有更多美国人获得就业，但可能不会像2007年景气时期那么多，因为整体人口正在老龄化。

根据美联储的轮值机制，两人今年对政策都不具投票权。不过，柯薛拉柯塔明年将重获投票权，而威廉姆斯则要等到2015年。

与此同时，美联储发布的褐皮书称，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。

周三发布的褐皮书报告显示经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。(完)

(编译 朱晓军；; 审校 隋芬)

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