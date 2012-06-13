美联储可能再度“卖短买长” 或进一步推迟加息预期

* 延长卖短买长料更可取

* 许多官员仍对进一步采取刺激举措保留意见

* 低利率预期可能推迟至2014年末以後

路透华盛顿6月13日电---对於美国联邦储备委员会(FED)来说,这一幕似曾相识:官员们放宽货币政策,经济形势改善.然後形势恶化,令是否有必要进一步实施刺激的争论再起.

在下周即将召开政策会议之际,美联储再次发现自己处在艰难的十字路口.欧洲银行业危机愈演愈烈,美国就业市场萎靡不振,美联储似乎越来越有可能推出更多货币刺激举措--尽管政治上面临阻力,内部官员对此保留意见,且担心采取举措是否会凑效.

考虑到美国经济前景依然疲弱,但并未陷入衰退,美联储可能选择相对比较容易实现目标的延长"卖短买长"操作,此举旨在通过卖出短期债券,买入长期债券,推低长期借贷成本.

美联储可能采取的另一个相对成本较低的工具是,将可能加息的官方指导时间进一步推迟,目前预期为2014年末.

许多人认为,随着投资者纷纷避险,政府公债收益率已经接近纪录低点,延长卖短买长操作或者直接购买公债可能不会有太大效果.当前卖短买长将在本月末结束.

亚特兰大联储总裁洛克哈特认为,进一步提供货币支持举措的门槛仍然很高.洛克哈特本周在对记者发表表示, "在某些方面,市场承担了美联储压低长期利率的工作."

但美联储内外越来越多的分析师表示,美联储不能坐视美国失业率仍高达8.2%,而且几乎没有下降的迹象而无动于衷.

他们主张延长扭转操作,若不然就通过购债计划(即所谓的量化宽松)进一步扩大美联储的资产负债表.

"重点不在於压低长期利率,而是让人们相信经济增长,"前圣路易斯联邦储备银行经济学家Michael Dueker说.他目前任职于Russell Investments.

部分的想法是赋予企业对经济复苏的信心,从而促使他们支出手中的一些现金.而此举应可转化成提升就业,让美国人荷包更加宽裕.

"美联储传递出来的讯号是,他们不会任由经济停滞不前,"Dueker说.

美联储将在6月19-20日举行会议.联储自2008年12月以来一直维持隔拆利率在近零水准,并已通过两轮量化宽松(QE)买进2.3兆(万亿)美元的证券.

美联储接着又推出了规模4,000亿美元的扭转操作.据国际清算银行3月时预估,该项政策可望压低10年期美债收益率约0.85个百分点,与QE2收到的成效相类似.

美国公布5月就业数据疲弱之後,指标10年期美债收益率在6月1日跌至1.442%的记录低位.抵押贷款利率也跌到史上最低,30年期固定抵押贷款利率还不到4%.

**谢幕但非落幕**

上周路透调查显示,分析师认为美联储在6月延长扭转操作的机率为42.5%,而最终出台更多QE的机率为45%.

美联储主席伯南克在证词中表示,如果经济动荡情势升高,联储准备好为经济提供防御,但他未明示会否下周行动.

本周末的希腊选举可能会是个重大因素,若选举结果显示希腊可能退出欧元区,则或导致金融市场混乱,从而引发美联储作出积极回应.

前美国白宫经济顾问委员会主席罗默周一登在纽约时报题为"美联储是时候加快脚步"的专栏文章中,说明了美联储应当增加援助措施的理由.

美国第一季经济环比年率仅为成长1.9%,目前看来扩张速度也没有加快,引发对於复苏可能受挫的忧虑.此外,美国5月仅增加6.9万个新的就业岗位,无法抑制失业率.

通胀率仍维持在接近美联储的2%目标水准,让联储难有提出增加刺激措施的理由.然而,在罗默看来,要采取更多行动是毋庸置疑的.

"美联储的双重职责不是说只有在通胀率处於或低於目标水准的时候,才应该关注失业情况,"罗默写道,"美联储对两者应同等重视.若通胀率处於目标水准,且失业率居高不下,冒着通胀略为升高的风险来拉低失业率也是合理的做法."

若伯南克和同僚决定采取行动,就如美联储副主席叶伦所暗示,那麽延长卖短买长操作可能是阻力最小的选项.

美联储官员知道他们能用的选项所剩不多.在这情况下,部分人可能会想把第三轮量化宽松保留到更严重的威胁时才使用,像是全面性金融危机或者重陷衰退.因此,卖短买长操作看来是不错的短期选项.

然而,美联储持有的短期证券部位,使得进一步卖短买长操作的规模受限,Macroeconomic Advisers经济分析师--前美联储理事梅尔估计,该部位约在1,600亿美元.

第二轮卖短买长操作可能采取许多形式,且可能扩大至抵押债市场.美联储在第一轮买债操作中即瞄准该市场,以期复苏疲弱不振的房市.

第二轮措施也可能伴随利率在更长时间内维持近零水准的暗示.

"我们继续预计美联储将延後利率指引,且认为政策委员会决定延长卖短买长操作的可能性略高於五成,"摩根大通的分析师Michael Feroli说.(完)

--编译 李爽/李婷仪/王冠中;审校 田建华/隋芬/程琳

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