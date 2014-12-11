美联储内部辩论焦点从升息转向政策正常化

路透华盛顿12月11日 - 对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)而言，决定近十年来的首次升息时间，已经成了相对容易的事情。

难度更大的挑战在于，美联储在首次升息之后应该以多快的步伐行动，引导步履蹒跚的全球经济增长和紧张不安的市场，踏上回到危机前政策的漫漫归途。

市场押注利率从近零水准“起飞”已经显得不再那么冒险，在上周五格外强劲的就业数据出炉后更是如此。随着全球经济看似走软，投资者在数月的摇摆不定后，终于将首次升息时间押在明年中段，而且也似乎已经接受了美国经济可以独善其身的事实。

美联储官员、员工和经济学家近期谈话指出，内部辩论焦点已经从首次利率调整转向此后的升息步伐。鉴于就业市场持续改善，通胀迟缓已经不再那么令人担忧。除非发生严重冲击，否则美联储决策者已经暗示会在未来数月推进升息，随后谨慎行事，以确保不会因行动过快而抑制复苏。

“开始升息可能有所助益...否则不断推迟下去，市场预期进一步延后...需要打破这种局面，”一位熟悉内部辩论情况的前美联储官员称，在此之后，“若通胀保持低位，升息步子就可以缓一缓...没必要每次开会都进行调整。”

这种看法开始在美联储内部滋长，也缩小了七位美联储理事和12名地方联储银行总裁之间的分歧。仅仅几个月前，美联储官员似乎还对就业市场闲置产能规模等问题上存在普遍分歧。美联储官员将在12月17日结束的会议上更新预估，可能会标志着其观点进一步趋同。

当然，分歧是存在的。鹰派人士觉得美联储应当提早行动，避免危机时期出台的刺激措施助涨资产泡沫并导致物价过度上涨。而诸如明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔等其他人则担心，美联储在看待通胀消退的风险方面过于自满。若中国发生金融危机，抑或有其他冲击，都可能彻底打乱美联储的时间表。

但由于经济对贸易的依赖减少，银行业也得到加强，美国看起来比濒临衰退的日本和欧洲更为强健。与此同时，就业岗位增加，薪资和股价上涨，以及国内的其他利好消息，都可能让家庭在经济复苏中扮演更重要角色。

“事事都显示消费者支出增幅将颇为强劲，”Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi说。

采访显示，甚至态度较谨慎的联储委员们也希望温和上调指标利率。零利率导致决策者在情况转差时缺乏简明的应对方式；而且在经济数据提升美联储对经济动能信心的背景下，零利率也愈发显得格格不入。

事实上，美联储决策者和工作人员在采访与公开声明中指出，央行委员们是如此信心满满，以致于物价明显加快上涨都不再被视为加息的先决条件。

大家普遍认识到，油价下跌和美元强势等因素意味着，美联储偏好的通胀指标可能在未来数月保持在1.5%左右，这远低于央行2%的通胀目标。目前美国物价和薪资增速十分缓慢。

**关注油价以外的更多其它因素**

美联储决策者在近期接受路透一系列访问中以及在公开声明中已表示，他们试图越过油价对通胀的直接影响，会放远视野，考量那些终将推高物价与薪资的其他因素。比方说，油价低廉在短期内可能损及能源板块的投资与聘雇，但长远来看，整体需求将获得提振，也许能提升其他行业的获利与聘雇，最终促成强劲成长。美联储官员也正从产能利用率、就业市场的异动、就业岗位补足所需时间，以及一连串对通胀预期的调查与衡量等因素中，寻找较长期物价与薪资趋势的证明。

“我们可能必须将能源价格的短期影响，从基本趋势中剔除...但我的确相信我们将看到通胀的核心速度加快， ”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周对记者表示。立场倾向中立的洛克哈特，在明年的美联储政策委员会中将具有投票权，他表示，虽然2015年中升息“起飞”并非“无法改变”，但他认为各项数据逐渐为那样的情景提供支撑。

如今的问题是，2016年底或者更长远的未来，利率会落在哪个水平。首度升息--有可能是微幅、25个基点的升幅--料对企业或消费者所需支付的信贷、银行之间的放款模式，或者跨境资金流动影响甚微。但如果美联储越快采取行动，调整就会随之加快，潜在的混乱程度也会变大。

即便美联储决策者与市场对于升息“起飞”真的口径一致，他们对接下来变化的看法可能依旧大相迳庭。美联储在9月间最近的预估，预期2017年底的联邦基金利率中值为3.75%。不过部分期约显示，投资人并不预期指标利率在2020年之前会达到这般水平。

美联储主席叶伦与其他联储官员已指出，这样的差距可能反映了一些现象--从经济预估的分歧，乃至于对美联储将如何对经济数据做出回应的不同看法。例如，有些分析师已指出，美联储的经济预估已经倾向乐观；其他分析师则臆测，叶伦个人的利率预估可能更低，并且以叶伦更多具有影响力的言论，来解释他们的预测。(完)

(编译 朱晓军/艾茂林/陈宗琦；审校 高琦)

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