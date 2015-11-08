旧金山联储总裁称美联储加息是“合理之举”

路透美国亚利桑那州坦佩11月7日 - 美国一位高级央行官员周六表示，既然美国现在正在接近充分就业，且通胀率有可能升向目标水平，那“下一步”应该就是开始逐步升息。

“我的预测是，我们将在近期实现就业最大化的使命，我对通胀率将逐渐升回2%的目标位越来越有信心，”旧金山联储总裁威廉姆斯在为亚利桑那州经济学教育协会准备的讲话中称。“因此，开始逐步脱离非常规刺激措施是合理的。”

这番言论显示威廉姆斯目前倾向于支持12月加息。他是美联储属于中间派决策官员。

周五美国政府公布远优于预期的就业报告后，交易商纷纷提高了对12月加息的押注。

路透对美国初级市场交易商的调查显示，17家中有15家预期12月加息。

多年来，美国通胀率一直低于美联储的2%目标位，促使少数美联储官员仍然主张暂不加息，直到有更好的证据表明物价的确已经站稳脚跟。

周六，威廉姆斯说，他相信拉低通胀的因素会很快消退，从而允许通胀反弹。这些因素包括油价疲软和美元强劲。

“我们不能等到通胀已经上来了，如果这样做，通胀会超过目标的，”威廉姆斯说。“早点开始升息将会使政策正常化的过程更加平顺和渐进，能在经济状况出现意外变化的情况下，给予我们微调应对措施的空间。”

叶伦也曾表示过，她希望逐步加息。

不过威廉姆斯没有直接指出今年会升息，而只是像他以前常说的那样，经济数据将决定美联储将在何时采取行动。(完)