美联储最快或需今年升息--官员

路透圣路易斯3月20日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二称,若失业水平持续下降且通胀可能上升,美国联邦储备委员会(FED)可能最快需要在今年开始退出近零的利率政策.

"我认为可能讨论在2012或2013年开始退出,"柯薛拉柯塔对记者称.

他称,美国失业率今年可能降至8%以下,到明年末降至7.5%以下.目前失业率在8.3%.

他表示,就业情况好转,以及他所预计的未来两年通胀将高於目标水准,可能促使美联储不再采取刺激举措.

柯薛拉柯塔的言论令他成为最强硬的美联储决策者之一,相对於高失业问题,更关注美联储对抗通胀的需要.

他的观点在美联储内部属於少数.美联储上周还重申,经济成长欠佳料将令美联储在2014年底前都会将利率保持在极低水准.

柯薛拉柯塔今年不是美联储政策制定委员会具有投票权的委员.

美联储主席伯南克和其他美联储官员表示,购买更多债券是仍是一个政策选项,并对过早收回刺激举措提出警告.

"必须注意经济所处的阶段,不要过快逆转扶助复苏的政策."伯南克周二对乔治华盛顿大学的学生表示.

柯薛拉柯塔稍後呼应了伯南克在(不要)过快收回刺激举措方面的谨慎态度.

"那不是开过两次会议後就会发生的事,"他说的是升息决定."你希望对何时采取该举措有全盘的考量."

美联储维持近零利率已逾三年,并买进2.3万亿美元的长期证券来协助进一步推低借款成本,并拉动经济脱离大衰退.

柯薛拉柯塔表示,不需要再买进长期证券.他在去年两次投票反对美联储宽松举措.

"我不认为目前需要额外宽松,"他周二对记者表示.

他在稍早的一场演说中表示,美联储已成功地利用宽松货币政策来阻止通胀跌至过低,但在提振就业方面却无能为力,未能大幅改善目前的低水平.

柯薛拉柯塔表示,美联储要尽可能的履行稳定物价和充分就业的两大职责.他称,其需要从聘用补贴等非货币政策方面来提供帮助,以抵销造成企业不愿增聘的不确定性和不利信贷条件的冲击.

他之後对记者表示,但除非美联储进一步宽松货币政策,聘用补贴才会有效提振就业.

当被问及如果国会通过雇佣补贴议案,其是否会支持出台更多宽松政策时,柯薛拉柯塔表示,若补贴如其预期那样对通胀造成下行压力,此类应对举措将是"适宜的".

有意思的是,他的观点即雇佣补贴是促进就业的重要政策工具,与旧金山联邦储备银行周一发布的报告相符,而旧金山联储总裁是美联储鸽派主要人物.

今年以来出炉的数据向好,包括失业率降低以及楼市数据有所改善,已经促使交易员降低对美联储买入更多债券即量化宽松措施的预期,许多人押注美联储下一步将是在2013年中期开始加息,比美联储暗示的升息时间提前一年多.(完)

--编译/审校 王丽鑫/杜明霞/戴素萍/王兴亚/张荻

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