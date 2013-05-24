美联储减少购债臆测升温 夏季市场波动恐加剧

路透纽约5月23日 - 过去几个月来，金融市场一直都受到美国联邦储备委员会(美联储)的支撑，得益于美联储大规模的货币刺激政策。但有迹象显示，美联储开始讨论缩减支持力度--即减少购债规模，这意味着未来数月的市场交投将变得更加波动。

美联储立场的转变在伯南克的讲话中显得非常明显。美联储主席伯南克周三在国会发表证词陈述时，提出了可能促使美联储缩减购债规模的条件。目前美联储每月购买850亿美元公债和抵押支持债券。

该讲话使美国股市和债市剧烈振荡。周三标准普尔500指数原本大幅上涨，但最终急剧下跌，并录得自去年11月初以来最大单日点数跌幅，债券收益率(殖利率)一度升至2%上方，触及10周高点。周四，股市和债市才企稳。

过去几个月市场波动一直较小。CBOE波动性指数.VIX50日移动均线上周触及六年低点，而在过去两日该指数最高上涨13%，不过仍保持在历史低位。但这可能发生改变，并将取决于美联储未来的言行。

“随着美联储可能逐步削减资产购买计划的消息传出，我以为，如果这让投资者惴惴不安，并且波动性开始回升，我不会感到意外，”JPMorgan Funds全球市场策略师Joseph Tanious表示。

美联储官员表示，他们需要先看到更多经济和就业市场持续改善的迹象，才会削减购债计划。该项计划已经拉低了举债成本、支撑楼市复苏，并助力提振股市触及纪录高位。

标普500指数已经自去年11月低位累计上涨近25%。在这段期间展开的修正都很短暂，4月有五天的时间曾创下3.8%的最大跌幅。周三的走势看来是大回调的初步阶段。

“走势震荡源自于卖家认为，股市的多半涨势主要归因央行提供流动性，而不是根本性的经济改善所致，”波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示。

经济走强是美联储撤出量化宽松政策的前提条件，因此分析师目前认为，由美联储决策所引发的美股市场相关跌势，其实提供了买进的机会。

周四的走势印证了这一点。以早盘情况看，市场可能连续第二日走低，跌幅超过0.8%，将是去年11月来的首次。但随后买家入场，标普500指数终场仅收低0.3%。

无论如何，美联储在向市场传达下一政策步骤时，将不得不谨慎行事。包括纽约联邦储备银行总裁杜德利在内的官员，已经提醒投资者不要对政策调整反应过度。

“美联储将不会作出调整，除非其确信不在当前宽松规模的帮助下，民间部门就能够运转良好，并且可以持续下去，”Joy说，“那应被视为一张受欢迎的经济信任票。”

**撤回是一种选项**

以各种技术指标看，股市在急速上涨后目前接近超买区域，伯南克周三的国会证词稍显强硬，被视为投资者锁定部分获利的机会。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议记录显示出强硬倾向，一些委员讨论了最早在6月开始缩减购债规模是否合适。

当美联储最终削减每月公债购买计划时，应会在公债市场上得到反映。高盛分析师本周表示，10年期公债收益率的合理价格接近2.5%。量化宽松政策的退出，可能也会给企业债带来影响，近来企业债的收益率跌到了5%以下。

“量化宽松政策的休止，无疑会加剧市场上的再定价现象。”DoubleLine Capital LP全球发达经济体信贷部门主管Bonnie Baha表示。

“不过，我对伯南克打算全面终止量化宽松政策表示质疑。昨天他的讲话极有可能是试探性的。他不会让买债计划退出舞台。”她说。

证券收益率应会逐步上涨。高盛在报告中表示，收益率上扬甚至可能不会损及证券，因为收益率上涨意味着经济成长或通胀前景的不确定性降低。然而，之前美联储将要撤回支撑市场策略的立场，已经震动了股票市场。

“我认为市场的反应过度，并且过于关注政策撤出的想法了。”Omega Advisors副主席Steven Einhorn说。

“我不认为宽松政策即将退出。在我看来，伯南克和他的同僚已经表达得很明确了，在着手撤出政策前，他们希望看到就业市场能有明显的改善。”(完)

(编译 洪曦; 审校 高琦)

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