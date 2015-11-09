旧金山联储总裁称加息等于发出有关美国经济的正面讯号

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透美国亚利桑那州坦佩11月7日 - 美国一位高级央行官员周六表示，美国进行九年来的首次加息等于发出有关美国经济的正面讯号，有可能促使一些潜在购房者乘势决定购买房屋。
“我的确认为，如果在经济改善、经济健康的情况下升息，的确等于发出一个正面讯号，”旧金山联储总裁威廉姆斯在亚利桑那州坦佩的一次讲话中说。
他还表示，不担心升息25个基点会带来什么负面影响。美国就业参与率下降主要是受人口因素的影响。
他指出，一个比较大的顾虑是，随着生产率增长放缓，人口老龄化，美国会变得越来越像日本。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。