旧金山联储总裁称加息等于发出有关美国经济的正面讯号

路透美国亚利桑那州坦佩11月7日 - 美国一位高级央行官员周六表示，美国进行九年来的首次加息等于发出有关美国经济的正面讯号，有可能促使一些潜在购房者乘势决定购买房屋。

“我的确认为，如果在经济改善、经济健康的情况下升息，的确等于发出一个正面讯号，”旧金山联储总裁威廉姆斯在亚利桑那州坦佩的一次讲话中说。

他还表示，不担心升息25个基点会带来什么负面影响。美国就业参与率下降主要是受人口因素的影响。

他指出，一个比较大的顾虑是，随着生产率增长放缓，人口老龄化，美国会变得越来越像日本。(完)