16家美国企业CEO共同呼吁国会通过边境税

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿2月21日 - 美国16家企业执行长呼吁国会通过一项范围广泛的税法修订案，当中包含极具争议的边境税。这些企业中包括波音(Boeing)(BA.N)、卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)以及通用电气(奇异,GE)(GE.N)等。
这些执行长在致共和党与民主党国会领导人的信函中表示，由共和党提议的边境调整税，让进口商品面对同样的税负水平，这将令美国制造的商品在国内外市场更具竞争力。
这是美国企业针对税法改革反复游说的最新举措。
美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)以提议将企业所得税率由35%调降至20%，对进口商品课征20%税金，并在应纳税所得中扣除出口收入。
这项提案遭到需要进口的美国大公司的反对，如零售商和汽车制造商。而那些出口大量产品的公司则倾向于支持税法改革。
在另一份报告中，科技政策组织--信息技术和创新基金会(Information Technology & Innovation Foundation, 简称ITIF)呼吁国会降低公司税率，但警告像边境税等因素有可能破坏这一努力。
“为了使公司税改革成功促进经济增长，议员应把重点放在会给创新和竞争带来最大影响的、本质性的改变上，”ITIF资深人员Joe Kennedy在声明中表示。
ITIF是一个无党派智库，其理事会成员包括来自大型科技公司如苹果(AAPL.O)、国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)和英特尔(INTC.O)的代表。(完)
(编译 陈宗琦/王颖；审校 徐文焰/许娜)
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