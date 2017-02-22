16家美国企业CEO共同呼吁国会通过边境税

路透华盛顿2月21日 - 美国16家企业执行长呼吁国会通过一项范围广泛的税法修订案，当中包含极具争议的边境税。这些企业中包括波音(Boeing)(BA.N)、卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)以及通用电气(奇异,GE)(GE.N)等。

这些执行长在致共和党与民主党国会领导人的信函中表示，由共和党提议的边境调整税，让进口商品面对同样的税负水平，这将令美国制造的商品在国内外市场更具竞争力。

这是美国企业针对税法改革反复游说的最新举措。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)以提议将企业所得税率由35%调降至20%，对进口商品课征20%税金，并在应纳税所得中扣除出口收入。

这项提案遭到需要进口的美国大公司的反对，如零售商和汽车制造商。而那些出口大量产品的公司则倾向于支持税法改革。

在另一份报告中，科技政策组织--信息技术和创新基金会(Information Technology & Innovation Foundation, 简称ITIF)呼吁国会降低公司税率，但警告像边境税等因素有可能破坏这一努力。

“为了使公司税改革成功促进经济增长，议员应把重点放在会给创新和竞争带来最大影响的、本质性的改变上，”ITIF资深人员Joe Kennedy在声明中表示。

ITIF是一个无党派智库，其理事会成员包括来自大型科技公司如苹果(AAPL.O)、国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)和英特尔(INTC.O)的代表。(完)