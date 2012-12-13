美企执行长对经济看法悲观--调查

路透12月12日 - 根据美国企业圆桌会周三公布的一份调查,第四季美国企业执行长对经济的看法仍然悲观,并跌落至三年新低.

企业圆桌会企业执行长经济展望指数继第三季大幅下滑至66后,第四季进一步跌至65.6.该指数高于50预示着成长.

29%的执行长计划未来六个月在美国增聘人手,相同比例的执行长拟裁员.30%的执行长预计同期将提高在美国的资本支出.58%的执行长预期他们的营收将增长.

执行长们预计,2013年美国实质国内生产总值(GDP)将增长2%,较第三季时给出的前次预估增长1.9%略有改善.

两周后,美国总统奥巴马与共和党将迎来达成协议避免"财政悬崖"的年底最后期限.若在最后期限未能达成协议,则强制性减支举措和减税政策到期将同时生效.

企业圆桌会在11月12-30日期间访问了143名执行长.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 高琦)

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