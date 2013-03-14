美国企业执行长第一季信心改善 但对招聘仍心存谨慎

路透3月13日 - 周三公布的一项调查显示，美国企业执行长对经济的信心在第一季回升，但对于在国内招聘新员工仍迟疑不决。

季度调查显示，美国企业圆桌会的执行长经济展望指数(CEO Economic Outlook Index)在3月上升至81.0，12月为65.6。本次调查的时间早于近期美国股市的大幅上涨，该指数高于50表示经济在增长。

企业圆桌会的官员将执行长对招聘仍持谨慎态度归咎为华盛顿方面的不确定性，因奥巴马总统所在的民主党与掌控众议院的共和党争吵了两年之久，却仍未就如何削减高达16.7万亿美元的联邦债务达成一致。该团体成员企业共计有约1,600万名雇员。

“我们感到泄气，那些与经济结构有关的问题是我们无法解决的，这些问题是税收、财政、预算等考量因素，”担任圆桌会主席的波音(BA.N)执行长Jim McNerney说。“我们不停地受挫，因为华盛顿特区的危机接连不断，确实对投资，特别是长期投资产生了一些抑制影响。”

执行长们的信心回升反映出他们对销售的预期改善，并计划在未来六个月提高在美国的资本支出。

但执行长们仍不大可能增加招聘，只有29%的企业计划在未来六个月增加在美国的招聘，与12月时的百分比相同。美国经济在将近四年前结束衰退后正在复苏之中，但招聘增长缓慢带来拖累。

不过，第一季表示未来六个月可能在国内裁员的执行长有所减少。只有25%的执行长表示计划裁员，12月时为29%。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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