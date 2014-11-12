美国CFTC因汇率操控问题对花旗等五家银行罚款14亿美元

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦11月12日 - 美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)对五家银行处以逾14亿美元罚金，因这些银行涉嫌操控汇率。
CFTC称，已对花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)分别处以3.1亿美元罚金，对苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团UBSN.VX分别罚款2.9亿美元，对汇丰控股(HSBA.L)罚款2.75亿美元。
英国监管当局周三对这五家银行处以17亿美元罚金。
CFTC称，处以罚款是因为这些银行“试图操控，以及协助并教唆其他银行操控全球指标汇率，以便让某些交易商从中牟利。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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