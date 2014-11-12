版本:
中国
国际财经 | 2014年 11月 12日 星期三 15:30 BJT

美国CFTC因汇率操控问题对花旗等五家银行罚款14亿美元

路透伦敦11月12日 - 美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)对五家银行处以逾14亿美元罚金，因这些银行涉嫌操控汇率。

CFTC称，已对花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)分别处以3.1亿美元罚金，对苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团UBSN.VX分别罚款2.9亿美元，对汇丰控股(HSBA.L)罚款2.75亿美元。

英国监管当局周三对这五家银行处以17亿美元罚金。

CFTC称，处以罚款是因为这些银行“试图操控，以及协助并教唆其他银行操控全球指标汇率，以便让某些交易商从中牟利。”(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐