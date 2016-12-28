美国起诉三名中国公民侵入律所电脑 通过内幕交易获利

路透12月27日 - 美国检方周二表示，三名中国公民在美国受到刑事指控，被控侵入从事并购业务的律所的网络与服务器，利用所获取的机密企业信息进行证券交易。

在曼哈顿联邦法院提交的起诉书中，澳门Iat Hong、长沙Bo Zheng和澳门Chin Hung被控犯有共谋、内幕交易、电信欺诈和入侵电脑等罪行。

检方表示，这三人根据从律所获取的内部信息来交易至少五家公司的股票，获利超过400万美元，包括涉及英特尔(INTC.O)和Pitney Bowes Inc(PBI.N)股票的交易。检方未披露相关的律所名称。

美国证券交易委员会(SEC)在相关的民事诉讼中表示，这三人在券商记录中自称就职于信息技术公司。

检方表示，26岁的Iat Hong周日在香港被捕，50岁的Chin Hung和30岁的Bo Zheng目前未被拘押。尚未能确定他们的辩护律师是谁。

这是美国起诉涉及黑客攻击的内幕交易的最新案例。此前美国官员曾警告说，律师事务所可能成为黑客的首要目标。

检方还指控被告人利用从一家律所窃取的信息进行交易，该律所在英特尔2015年收购Altera Inc的交易中代表英特尔。

当时英特尔的并购法律顾问是纽约的Weil, Gotshal & Manges LLP。该律所暂未予以置评。(完)