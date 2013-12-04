美国政府计划对多家银行提起新一轮欺诈指控

路透华盛顿12月4日 - 美国司法部长霍尔德(EricHolder)周三表示，司法部计划在2014年初对多家金融机构提起抵押贷款民事欺诈指控，以上月结束的针对摩根大通的诉讼案为模板。摩根大通最终与司法部达成了130亿美元的和解协议。

霍尔德在接受路透访问时未透露哪些或有多少家金融企业将受到指控，但表示司法部已就诉讼问题与这些企业接洽，且很难说与这些企业的协商是否会最终达成和解。

“我们有多项调查在同一时间有了眉目，”他说，“我希望在新年后提起下一轮诉讼。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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