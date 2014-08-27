美国准备对墨西哥进口的糖加征最高17%的关税

路透墨西哥城/华盛顿8月26日 - 美国将对从墨西哥进口的糖征收最高17%的关税，颇有影响力的美国制糖行业由此赢得一役，但国内糖果和软饮料生产企业却受到冲击，面临原料糖提价的局面。

墨西哥糖厂呼吁达成协议，以便结束争执，而该国政府则暗示要以牙还牙，突显出周二美国商务部的决定有可能让已经延续数月的贸易争端更趋紧张，美国声称大量享受补贴的糖被倾销到美国市场。

根据当前价格，美国政府加征高关税意味着，像好时(Hershey)(HSY.N)、Mondelez International(MDLZ.O)、General Mills等糖果企业和可口可乐(KO.N)等饮料厂商要想从墨西哥进口糖，每磅需多支付最多0.05美元。

美国是糖的净进口国，墨西哥是其最大的供应国之一。预计截至9月30日的2013/14作物年度从墨西哥进口的糖料达到210万短吨。

这项初步决定仍有被推翻的可能，但这也只是本起贸易纠纷的起步阶段，美国还有可能进一步加征关税。此事也突出表明，美国制糖业虽然规模相对较小，但政治敏感度却很高，那些甘蔗和甜菜种植业者对国内农业和贸易政策具有很大的影响力。

根据美国保守派智库传统基金会(Heritage Foundation)的数据，美国总共220万家农场，只有不到4,700家种植甘蔗和甜菜。

但该基金会称，这些农场在作物行业活动捐款中的比例达到三分之一，对作物行业游说支出的贡献为40%。

周二的裁决标志着代表美国糖农和加工商的美国糖业联盟(ASA)取得了胜利。自从甜料在六年前被纳入北美自由贸易协定(NAFTA)后，ASA一直要求终结美国与墨西哥之间的自由贸易。

ASA周二表示，预计最终的反补贴税比初步决定的税率还要高。

一名发言人表示，“这一裁决证实了我们的申诉：墨西哥政府为本国糖业提供补贴，而来自墨西哥的大量糖进口使美国产糖企业和工人受到伤害。”

但一家美国糖进口企业认为，这一关税会造成“毁灭性”影响，并警告美国国内糖价可能会随着新关税的生效而大涨。

美国糖价已经高于全球市场水平，因一项政府补贴计划设定了最低糖价。

根据这一裁决，来自墨西哥国有糖厂的进口糖将被征收17.01%的关税，针对民间企业Grupo Azucarero Mexico旗下糖厂的税率为2.99%，对所有其他糖厂的税率为14.87%。

墨西哥糖业组织主管Juan Cortina表示，为使美国同意暂缓征收反补贴税，国内糖业准备限制出口，条件是每个周期的出口限额不少于100万吨。

该组织相信，两国可能会在10月份美国就该案反倾销部分作出裁定之前达成协议。反倾销裁决可能会导致更高关税。美国产糖企业宣称，墨西哥的糖售价比合理价值低45%甚至更多。

美国国际贸易委员会(ITC)也展开了另外一项调查，以判断墨西哥的糖进口是否伤害了国内种植户。最终裁决将于明年2月公布。(完)

(编译 郑茵/王颖；审校 徐文焰)

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