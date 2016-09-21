美国联邦检察官起诉纽约爆炸案嫌疑人使用大规模杀伤性武器

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透新泽西州伊丽莎白9月20日 - 周末纽约和新泽西发生爆炸袭击后，一名阿富汗出生的男子遭到逮捕，美国联邦检察官周二以四项罪名将该名男子起诉，包括使用大规模杀伤性武器、以及用炸弹攻击公共场所。
这些指控被列在联邦政府起诉书上。起诉书称，在嫌疑人Ahmad Khan Rahami的身上发现了一本手写日志。日志称赞911恐怖袭击事件的策动者本拉登，并指责美国政府屠杀阿富汗、伊拉克、叙利亚和巴勒斯坦的伊斯兰战士。
美国白宫周二表示，周末的纽约和新泽西爆炸袭击看起来是“恐怖主义行动”，目前仍在调查Rahami是否有同谋者，以及他是否在前往阿富汗和巴基斯坦期间接受了激进伊斯兰观点。
“调查仍在进行中，此案被当做恐怖主义行动来调查，”美国司法部长Loretta Lynch在肯塔基州列星顿表示。
今年28岁的Rahami涉嫌参与周末的爆炸案，包括周六晚间在纽约市曼哈顿切尔西发生的爆炸，以及当日稍早发生在新泽西海滨的另一起爆炸。切尔西爆炸案导致29人受伤，新泽西爆炸案并无人员伤亡。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。