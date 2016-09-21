美国联邦检察官起诉纽约爆炸案嫌疑人使用大规模杀伤性武器

路透新泽西州伊丽莎白9月20日 - 周末纽约和新泽西发生爆炸袭击后，一名阿富汗出生的男子遭到逮捕，美国联邦检察官周二以四项罪名将该名男子起诉，包括使用大规模杀伤性武器、以及用炸弹攻击公共场所。

这些指控被列在联邦政府起诉书上。起诉书称，在嫌疑人Ahmad Khan Rahami的身上发现了一本手写日志。日志称赞911恐怖袭击事件的策动者本拉登，并指责美国政府屠杀阿富汗、伊拉克、叙利亚和巴勒斯坦的伊斯兰战士。

美国白宫周二表示，周末的纽约和新泽西爆炸袭击看起来是“恐怖主义行动”，目前仍在调查Rahami是否有同谋者，以及他是否在前往阿富汗和巴基斯坦期间接受了激进伊斯兰观点。

“调查仍在进行中，此案被当做恐怖主义行动来调查，”美国司法部长Loretta Lynch在肯塔基州列星顿表示。

今年28岁的Rahami涉嫌参与周末的爆炸案，包括周六晚间在纽约市曼哈顿切尔西发生的爆炸，以及当日稍早发生在新泽西海滨的另一起爆炸。切尔西爆炸案导致29人受伤，新泽西爆炸案并无人员伤亡。(完)