美国指控一中国企业帮助受制裁的朝鲜银行洗钱

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月15日 - 美国检察官周四表示，美国已指控一家中国企业代表一家受制裁的朝鲜银行从事洗钱，并要求没收这家企业190万美元资金。
美国哥伦比亚特区检察官办公室在声明中称，Mingzheng International Trading Limited帮助朝鲜外贸银行(Foreign Trade Bank)通过美国进行美元违禁交易，并将资金洗白。
声明中称，没收190万美元“是司法部没收朝鲜资金金额最大的案例之一”。
声明指，位于中国沈阳的Mingzheng在2015年利用其在中资银行的账户，通过电子转账进行了190万美元的交易。
路透暂时未能联系到Mingzheng发表评论。
美国财政部在2013年3月将朝鲜外贸银行列入与大规模杀伤武器扩散有关的制裁名单。美国检方的这一声明称，财政部指该银行是朝鲜国有实体，“扮演着朝鲜主要外汇银行的角色”。(完)
(编译 徐文焰；审校 王颖)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。