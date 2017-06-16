美国指控一中国企业帮助受制裁的朝鲜银行洗钱

路透华盛顿6月15日 - 美国检察官周四表示，美国已指控一家中国企业代表一家受制裁的朝鲜银行从事洗钱，并要求没收这家企业190万美元资金。

美国哥伦比亚特区检察官办公室在声明中称，Mingzheng International Trading Limited帮助朝鲜外贸银行(Foreign Trade Bank)通过美国进行美元违禁交易，并将资金洗白。

声明中称，没收190万美元“是司法部没收朝鲜资金金额最大的案例之一”。

声明指，位于中国沈阳的Mingzheng在2015年利用其在中资银行的账户，通过电子转账进行了190万美元的交易。

路透暂时未能联系到Mingzheng发表评论。

美国财政部在2013年3月将朝鲜外贸银行列入与大规模杀伤武器扩散有关的制裁名单。美国检方的这一声明称，财政部指该银行是朝鲜国有实体，“扮演着朝鲜主要外汇银行的角色”。(完)