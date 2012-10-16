博客：移民美国新潮流 建学校换绿卡

记者 Stephanie Simon

美国的政府特许学校近期的发展道路颇为跌宕，金融分析师们对其稳定性提出担忧，而部分特许学校差强人意的办学质量而遭关闭。这种不稳定性使得这些学校很难进行融资。

但是新的资本开始涌入以填补空缺--外国投资。来自中国、尼日尔、俄罗斯和澳大利亚的富人们正在向美国特许学校投入数以千万美元的资金,建设教室、图书馆、篮球场、实验室等设施。

在纽约州水牛城，外国基金为健康科学特许学校(Health Sciences Charter School)注资，将一座19世纪的孤儿院改建成现代化教室以及电脑室。在亚利桑那州的弗罗伦斯，海外资金将为美国领导学院(American Leadership Academy)建造第六个校区。

佛罗里达州商业发展部门官员称，投资特许学校的海外投资在明年将达到9000万美元，是目前水平的三倍。

这其中的原因则是美国联邦EB-5投资移民项目--外国富人可以通过向特定的发展项目投资至少50万美元来“买到”美国移民签证。在过去的20年中，此类海外资金大量投入到了商业地产项目中，如建造豪华酒店、滑雪度假村甚至是加油站。

然而最近，代理中介们则发现了这一黄金机会，为资金流短缺的特许学校和握有大量资产外国富人们牵线搭桥，而二者的交易将使双方均收益。

“在学校方面，他们的资金需求很大--非常大”，投资顾问Greg Wing称，“而在投资者这一边，他们的需求也很大。”

Greg Wing在两年前创办了一家名为美国教育基金(Education Fund of America)的投资机构，专门为上述双方牵线搭桥。目前Wing正通过EB-5项目为北卡罗莱纳、犹他和亚利桑那的11家学校提供资金，且还有四宗交易在谈判中。Wing表示，这只是个开始，“今後将呈现爆炸式增长。”

然而特许学校模式在美国则争议不断，批评认为--特别是来自教师公会团体，特许学校分流了传统公立学校亟需的大量资金。不过这种教育模式在美国仍很受欢迎，目前该国有超过200万儿童在特许学校接受教育。

特许学校为公办民营，即政府出资但由私人运营，有些运营者是盈利性机构。参照学生入学数量，这些学校接受来自财政税收的教育经费资助。然而在大部分州，这些机构只能拿到很少公共经费、甚至没有公共经费用於建造教室、图书馆等其他设施。

一些发展成熟、知名度高的特许学校能够收到大量资助，如KIPP、Green dot和Achievement First，多来源於公益性基金和私人捐助。这些成功的连锁教育机构还可以涉足资本市场融资，通过各种盈利性、非营利性的投资基金来筹资。

但是特许学校中还有数以百计的小规模的、以特殊目的而开办的学校。这些学校常由家长们牵头创办，目的是为他们的孩子提供不同的教育环境。但这些“夫妻店”很难保障建设资金。一些学校的临时教室甚至位於商店街、或是在教堂的地下室。

评级公司惠誉(Fitch Rating)上个月警告称，可能将降低特许学校的债券信用评级，因这些机构的不稳定性，且学校运营的信贷杠杆率过高。惠誉的Eric Kim表示，这些风险显示出特许学校债券通常被认为是投机型的，而非投资级。

教育改革中心(Center for Education Reform)表示，在过去20年间开办的6700家特许学校中，有15%已经被关闭，大多由於资金上的困难。

EB-5项目被很多想要移民美国的外国人视为最好的捷径，外国人可通过向被联邦批准的商业项目投资50-100万美元获得临时签证，如果该项目在两年中能够创造并保证10个就业岗位，投资者便可携其直系亲属获得美国永久居民身份（绿卡）。此项目在过去的几年内饱受批评，一些移民投资者们既没能收回投资，又没能得到公民身份。美国国内也有不少批评声，质疑用签证来换取盲目投资的价值。

但是这些挡不住投资者们的热情。据美国国土安全部数据，在今年前9个月中，联邦政府已经批准了超过3000个投资移民申请，接近去年总数的两倍。

对特许学校的投资已经成为新的风潮，因其被描述为“能够抵抗经济衰退”。去年春季在中国举办的某个投资论坛上，特许学校被吹捧为“万无一失的投资计划”，因其可获得稳定的政府资金以顺利运营。

亚利桑那州的教育业者Holly Johnson负责运营三家特许学校，并打算在明年开办第四家。她表示至今都不太相信居然这麽容易地就落实了450万美元的海外投资。“我们什麽都不用做。”Johnson称，除了向潜在投资者们开放学校，他们基本上不提太多问题，他们的关注点非常简单：“想过来看看，并确保投资学校换绿卡是一个真实的（项目）。”（完）