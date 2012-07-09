芝加哥联储总裁：美联储应进一步放宽政策

路透曼谷7月9日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美国联邦储备委员会(美联储)应祭出新一轮债券购买行动来拉低失业率,即使这有可能暂时性推高通胀.

埃文斯是美联储委员中观点最温和的人士之一.

"需要采行额外的货币宽松政策,以更快地发挥出全部的产出潜能,"他在为Sasin Bangkok Forum准备的讲稿中称,"经济状况确保了采行极强力宽松政策的合理性."

"我宁愿看到采取更强有力的措施,譬如购买更多抵押支持证券(MBS)."埃文斯重申呼吁,促美联储维持低利率直到美国失业率降至7%以下,或通胀威胁来到超过3%的水平.其是於去年9月首次做出类似呼吁.

在政府上周报告显示就业增长再度疲弱後,埃文斯推动说服美联储主席贝南克和其他决策官员采取更多积极放宽措施的行动,似乎接近让他们改变想法.

一份路透调查显示,华尔街初级交易商对美联储推出新一轮货币刺激政策以提振经济的机率加大.16家初级交易商的预测中值显示,美联储第三次通过大规模购债而扩张资产负债的机率为70%.6月20日路透对17家初级交易商进行的类似调查的预测中值显示,第三轮量化宽松的机率为50%.

美联储下次政策会议将在7月31日和8月1日召开,再来则是9月12日和13日.

埃文斯称,经济成长低迷的前景,意味着目前在8.2%的失业率可能在未来几年维持在高於得以维持的水准.

他表示,欧洲出现全面性金融危机的可能性,是成长的进一步威胁.而尽管美国国会不会阻止未来六个月生效的一连串加税和削减支出举措的可能性不高,但埃文斯指出,针对所谓的财政悬崖提出大规模解决方案,可能会进一步损及成长.

埃文斯表示,倡议可能推高通胀的政策,使得他遭受亵渎央行职责的指责.

"当我提出我们应该采行容忍通胀可能比目标高出最多1%的有条件政策时,经常会有人用恐惧的眼光看着我,"埃文斯说.

但他指出,由於失业率已较许多人认为的可持续水准高出好几个百分点,美联储应该会愿意容忍通胀呈现"温和的短暂升势",以压低失业率.(完)

--编译 兰秀娟/张若琪/王冠中;审校 隋芬/艾茂林/杜明霞

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。