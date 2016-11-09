美国芝加哥联储总裁埃文斯敦促政府增加财政投资

路透纽约11月8日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周二大选日表示，美国国会应该利用低利率的机遇进行基建投资，并鼓励能提振生产率的创新。

埃文斯在总统选举投票开始之际对财政政策发难，指出美国联邦储备委员会(美联储/FED)将会期待政府明确政策方向。他并称，他对未来经济增长率在1.75-2%的预期，是基于对华府“可能出台的政策的判断”。

美联储通常避免为财政政策支招，但其官员则更为直言不讳，因他们曾计划更为激进地收紧政策，但面对今年低于平均水平的成长而无法实现。

埃文斯在外交关系委员会的早餐会上表示，“若财政政策更加具有刺激作用，且通过基建投资等来提高社会生产力，那我认为这无论如何都要进行的，为什么不在利率更低的时候做呢？”

“这最终或可提升实质利率，并让我们摆脱困境。”

“如果我们把太多精力放在债务问题上，那么将有重大风险，”埃文斯说，并称财政政策“可激励某些特定的投资或创新类型。”

“如果你限制劳动力投入，导致我们无法取得经济增长...这种做法只是一种会限制我们潜力的算术游戏罢了，”他说。

话题转到12月升息可能时，埃文斯说，目前还不清楚美国新总统上任后将如何推行其政策提议。埃文斯的立场是支持升息。

“一直有选举不确定性存在，选举之后，仍然有不确定性，”他周二稍晚对记者说。“金融市场波动...或许能成为形势发展的一个线索。”

他指出，美联储偏好的通胀衡量指标现在升至1.7%，接近2%的目标。“我们就快要实现目标，如果我对达标感觉更有信心，那么我(对升息)的感觉会更好。”(完)