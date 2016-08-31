美国芝加哥联储总裁埃文斯称利率将长期处低档 因经济低增长

路透北京8月31日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他愈来愈确信，美国经济增速已永久性放缓，这将使美国利率继续长期维持低档。

埃文斯认为，美国人口老化及生产率增速放缓，造成利率没有什么理由快速调升或升至高位。埃文斯的看法，等于是支持了哈佛大学教授萨默斯(Larry Summers)的“长期停滞”理论。

埃文斯表示，对于低增长的预期，已经深植于企业及投资行为，即使通胀率意外上升，美联储升息速度被迫高于目前预期，长期利率也不太可能出现急升。

“对于政策利率的长期预期，对长期利率形成了锚定影响，”埃文斯在上海高级金融学院的预先讲稿提要中指出。“因此，对于在短期政策路径出现意料之外发展后，对于长期利率能够上升多少，更低的政策利率预期构成了一种限制。”

美联储主席叶伦上周表示，由于美国经济接近充分就业，且迹象显示通胀率升向美联储2%目标，过去几个月来，美国升息的理由已经增强。叶伦的说法及其他美联储官员的鹰派评论，促使交易员小幅提升对于美联储年底前升息的押注。

埃文斯今年在美联储政策会议上没有表决权，他一向被视为美联储最直言不讳的鸽派之一，他通常支持尽可能延后升息，以促进就业及投资。

虽然埃文斯在预备讲稿中并未表达有关美联储应何时升息的看法，但他的论述暗示支持再耐心观察。

他周三表示，如果通胀率意外上升，美联储应该可以动用远比急升利率更温和的手段来压抑通胀。

“如有必要，我们可以用远快于目前预期的速度推动政策正常化，但仍然能维持足够的渐进程度，以避免金融环境无序变化，”埃文斯称。(完)