美国芝加哥联储总裁预计利率随经济好转步入上升期

路透芝加哥12月5日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，预计利率将随着经济好转而继续上升，因美国10年期公债收益率上涨，以及他预测明年经济约增长2.25%。

“我们目前正处于利率上升期的开端，”他在芝加哥的演说之后对记者说。

他表示，在11月8日特朗普意外当选总统之前，指标10年期美债收益率已从低于2%上升至约2.4%，显示市场正在预期美国通胀或将攀升。

埃文斯长久以来一直担心通胀率过低，目前通胀处于1.7%左右。他周一指出，虽然美国劳动市场“有些紧俏”，但薪资增长仍属疲弱。

不过，他乐观地认为通胀率回升至美联储2%目标的条件已经成熟，特别是考虑到未来特朗普政府为未来几年“设计好的”政策。特朗普已表示他计划减税、改善美国桥梁、道路及隧道等公共建设。

“基础设施支出计划非常好，这是好事，”埃文斯称。“我认为企业税的合理化将是一项巨大改善。”

埃文斯稍后对记者表示，他并不是在宣扬巨额政府基建支出方案，称在失业率已经如此低的情况下，“无需出台明确的刺激方案”。

埃文斯指出，尽管支出计划可能暂时促进经济增长，但如果不能扩充美国劳动力大军或提升生产率，那么维持较高的增长水平将十分困难。埃文斯明年将在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中拥有投票权。

此外他还表示，促进美国经济持续增长将是一大挑战。目前美国经济增长率约为1.75%(完)