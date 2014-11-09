独家：美国拟携手中国改善非洲电力 APEC峰会期间或磋商--消息

路透约翰内斯堡11月7日 - 两名消息人士告诉路透，美国考虑与中国联手改善非洲的电力状况，这项提议可能是下周奥巴马总统访问北京时两国磋商的部分内容。

一名参与该计划的消息人士表示，这项提议可能包括投资50-70亿美元，用以改善几个非洲国家的发电和传输。

“方案已经经过讨论，也起草了概要。”其中一名消息人士表示。该消息人士还不能提供有关具体国家或项目方面的详细信息。

撒哈拉沙漠以南的48个非洲国家共有8亿人口，而发电量却与人口仅4,600万的西班牙相当。电力紧张已经成为经济发展的沉重负担。

如果美国与中国合作，将标志着两国外交政策方面的重大改变。两国长期以来在外交政策、安全、间谍及人权方面存在争议。

奥巴马将于周一抵达北京，参加亚太经合组织(APEC)峰会。预计奥巴马周二与中国国家主席习近平在晚宴上会面，周三将举行正式会谈。

一名美国高官告诉路透，“目前一切仍在磋商之中，因此我不会讨论正在磋商的问题。”

中国外交部未对置评要求做出回复。(完)

(编译 李春喜 审校 李爽)

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